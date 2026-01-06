遇見嚕嚕米 中台燈會2/15登場 全城瘋打卡

▲2026中台灣燈會暖身開跑，「姆明一族」陪市民迎新春，化身最幸福童話城市(圖／民政局提供2026.1.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市年度盛事「中台灣燈會」將於2月15日（小年夜）在中央公園璀璨登場！今年燈會首度攜手 Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族」，將芬蘭的幸福能量帶入台中。民政局長吳世瑋表示，為提前營造「台中全城 MOOMIN ON！」氛圍，即日起姆明家族將驚喜現身全市各區公所、戶所及知名文化地標，邀請市民在日常轉角遇見超萌姆明，感受童話般的幸福年節氣息。

民政局長吳世瑋指出，嚕嚕米（Moomin）的故鄉芬蘭被譽為全球最幸福國家，而台中也多次蟬聯全台最幸福宜居城市，兩者形象高度契合。此次燈會主題「幸福蜜馬・臺中 MOOMIN ON！」巧妙結合馬年諧音與「Moving on」含意，象徵城市持續前進。

即日起至3月3日燈會期間，姆明一族將化身「幸福使者」，進駐台中各基層機關。民眾前往區公所或戶政事務所洽公時，就能看見溫暖療癒的嚕嚕米裝置，讓公部門空間搖身一變成為溫馨的打卡點。

民政局說明，姆明（Moomin）以圓滾滾的療癒身形風靡全球，其跨越國界的和平與友誼象徵，影響力深遠。除了基層機關的驚喜現身，本次活動更有兩大必看亮點，巨型嚕嚕米野餐裝置： 市民廣場特別搭設「享受野餐時光」的巨型姆明裝置，歡迎市民朋友帶著野餐墊，與可愛的嚕嚕米一同享受台中的悠閒午後。

限時裸視3D動畫，即日起至1月31日止，台中特定場域將播放限時「姆明裸視3D動畫宣傳片」，透過震撼的立體視覺效果，讓嚕嚕米躍出螢幕與民眾互動，打造2026開春最強打卡聖地。

中台灣燈會即將於2月15日在中央公園正式揭幕，民政局誠摯邀請全國民眾來台中「追星」，跟著姆明一族的足跡，體驗最溫暖、最療癒的馬年新春。

