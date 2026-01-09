「遇見黑琵學英語」雙語生態旅程 免費限額30人即起網路報名





台江國家公園管理處將於115年1月24日（星期六），舉辦「黑琵季系列活動」之一的「遇見黑琵學英語：台江濕地雙語體驗」。本活動結合中英雙語導覽、黑面琵鷺實地觀察及DIY體驗，邀請小學生以上民眾免費參加，在七股濕地美景中學英語、賞鳥趣，從互動中學習自然與保育的重要性。

活動於七股黑面琵鷺賞鳥亭舉行，首先由專業解說員進行濕地與黑面琵鷺導覽解說，以中英雙語進行講解，讓參與者能從不同語言視角認識濕地生態與黑面琵鷺的生活習性。緊接著安排現地觀察行程，讓民眾透過望遠鏡實際觀察遠道而來越冬的黑面琵鷺，體會濕地之美與保育工作的價值。

廣告 廣告

活動最後將進行「黑琵夾」或「立體卡片」DIY手作體驗，讓參加者動手創作，將當日的觀察與學習轉化為個人化的紀念作品，寓教於樂，提升參與感與學習樂趣。

本活動免費限額30人（限小學生以上參加），即日起採網路報名方式進行，有興趣民眾請上台江國家公園網站查詢（https：//www.tjnp.gov.tw）。相關問題請洽台江處解說教育科(06-2842600轉1508洪小姐)。

更多新聞推薦

● 2026南科迎曦音樂節1/24盛大登場 重磅卡司曝光