遇見黑琵學英語 24日登場

大台南地區是台灣黑琵最集中的區域。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

為推廣黑面琵鷺保育成果並提升民眾對濕地生態的認識，內政部國家公園署台江國家公園管理處將於二十四日舉辦「遇見黑琵學英語：台江濕地雙語體驗」，活動結合中英雙語導覽、黑面琵鷺實地觀察及ＤＩＹ體驗，從互動中學習自然與保育的重要性。

台灣是全球黑琵最重要的度冬區，大台南地區又是台灣黑琵最集中區域，台江處進行生態基礎調查與棲地管理監測，更與養殖業者簽署「參與生態友善棲地魚塭營造合作意向書」，營造友善棲地環境，是台灣推動生態保育的一項肯定。

廣告 廣告

台江處表示，「遇見黑琵學英語」於七股黑面琵鷺賞鳥亭舉行，由專業解說員進行濕地與黑面琵鷺導覽解說，以中英雙語講解，讓參與者從不同語言視角認識濕地生態與黑面琵鷺生活習性，並安排現地觀察行程，透過望遠鏡觀察黑面琵鷺，體會濕地之美與保育工作的價值。

活動有「黑琵夾」或「立體卡片」ＤＩＹ手作體驗，讓參加者動手創作，將當日的觀察與學習轉化為個人化的紀念作品，寓教於樂，提升參與感與學習樂趣。活動免費限額三十人，有興趣民眾請上台江國家公園網站查詢。