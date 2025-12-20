遇誠品攻擊！ 日本記者徒手救援蕭男 無奈哽咽曝無力感

張文在北捷以及誠品南西進行攻擊，當時一名機車騎士蕭姓男子，遭到刺殺並且在路邊倒臥血泊中。（圖／東森新聞）





張文在北捷以及誠品南西進行攻擊，當時一名機車騎士蕭姓男子遭到刺殺，倒臥血泊中。一名日本記者當時剛好在一旁，前往搶救，但無奈身上完全沒有任何工具，只能看蕭姓男子越來越虛弱。談到這段過程，這名熱心上前救人的日本記者也忍不住哽咽。

台北捷運中山站昨（19）日晚間發生隨機殺人，曾是日本電視台知名的社會線記者木下黃太，剛好在南西誠品附近，第一時間立刻加入救援行列，但卻感到十分無助。

日本記者木下黃太：「總之我深切感受，在沒有任何裝備的情況下，想要救人性命是多麼無力。該怎麼說呢，身為一名記者，在報導之前，眼前的人就…，當時的情況就是這樣。」

他哽咽地說，當時他沒有任何急救道具，只能徒手止血，令他非常心痛。木下曾是日本電視台社會線記者，採訪過奧姆真理教、311大地震等重要新聞，這次碰到張文攻擊事件，他也忍不住哽咽。

而《EBC東森新聞》記者當時也剛好經過，目睹了整個過程。東森新聞攝影記者陳相宇：「原本是對向要騎過去，後來就發現一陣煙霧，就覺得不太對，然後繼續往前騎之後，才發現有人倒在地上。」

當時目睹了倒在血泊當中的蕭姓男子，更是看到了所有人不顧自己安危，前往搶救的一刻。東森新聞攝影記者陳相宇：「出血量非常多，幾乎已經從人行道流到水溝蓋了，大家都是蠻混亂的狀態，也有人下去幫忙救護倒地的民眾。」

遺憾的是，蕭姓男子因為出血過多，在轉角處不支倒地後，失去呼吸心跳。儘管當時周遭民眾都努力希望能夠搶救，但緊急送醫搶救，仍然宣告不治。

