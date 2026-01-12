遇警盤查稱「弟弟合法」卻露餡 桃警臨檢舞廳逮獲一對通緝犯

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】為維護社會治安與公共秩序，桃園分局於假日期間持續針對轄內舞廳、KTV、酒店等易滋事場所加強臨檢掃蕩勤務。

桃園分局於轄內酒店、KTV臨檢，發現兩名越南籍男子行徑可疑。（記者翻攝）

昨（11）日22時50分許，桃園警察分局武陵派出所員警於中正路一處移工舞廳執行臨檢時，發現兩名越南籍男子行徑可疑。36歲黎姓男子與22歲阮姓男子均無法出示相關身分證件，並以「不諳中文」為由，拒絕清楚說明身分。

盤查過程中，黎男先出示手機內的居留證照片，聲稱為本人證件，隨後卻又改口表示該證件是其弟弟所有，並一再強調「弟弟是合法的」。前後說詞反覆、神情緊張，引起員警高度警覺，遂將兩人帶返派出所進一步查證身分。

黎姓移工先謊報弟弟身份，又強調「弟弟是合法」，前後說詞詭異引起警方懷疑，才發現是通緝犯。（記者翻攝）

經查證身分後發現，黎男為111年遭通報失聯，因涉嫌不能安全駕駛案件遭發布通緝；阮男則為113年通報失聯，因涉嫌詐欺案件遭通緝在案。警方隨即依法將兩人逮捕解送歸案。

桃園分局表示，將持續加強轄內易滋事場所臨檢查察與夜間巡守力道，嚴防不法分子藏匿其間，以確保社會治安穩定，保障市民生命財產安全。

