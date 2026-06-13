遇逆境永不放棄 玄大應心系胡珈甄榮獲總統教育獎「奮發向上獎」

玄奘大學應心系胡珈甄同學榮獲 2026年總統教育獎「奮發向上獎」。





玄奘大學應用心理學系學生胡珈甄同學面臨諸多挑戰，仍持續精進自我，不斷努力，掌握自己的未來，榮獲2026年總統教育獎「奮發向上獎」。消息傳來，全系師生均感到欣慰與感動。校方表示，這份榮耀，不僅是對其優異表現的肯定，更見證了一位青年面對逆境、永不放棄的生命歷程。

胡珈甄同學甫入大學時，曾因身心狀況不佳而接受住院治療，對一般學生而言，這樣的挫折往往足以打亂原有的人生步調。然而，她並未因此停下腳步，而是積極尋求協助，在師長、同學與專業人員的支持下，一步一步重新站穩腳步，展現驚人的韌性與毅力。

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在學業方面，胡珈甄同學始終維持高度自律與積極的學習態度。即使面臨諸多挑戰，她仍持續精進自我，成績長期名列班上前三名，展現出卓越的學習能力與堅定的求學意志。她深知，唯有不斷努力，才能掌握自己的未來，因此始終以認真踏實的態度面對每一門課程與每一次考驗。

除了課業表現優異外，胡珈甄同學也十分熱愛運動，是田徑運動的愛好者。清晨或傍晚的操場上，經常可見她奔跑的身影；課餘時間，她也會到健身房進行重量訓練，透過規律運動鍛鍊體能、磨練意志。長期持之以恆的運動習慣，不僅讓她擁有良好的身體狀態，更成為她面對壓力與挑戰的重要力量來源。

胡珈甄同學來自經濟相對弱勢的家庭，求學過程中需要克服比一般學生更多的困難。然而，她從未向命運低頭，反而將逆境化為成長的養分，以行動證明，只要懷抱希望、堅持努力，就能走出屬於自己的道路。

她用自己的生命歷程告訴大家：人生或許會遭遇低谷，但只要願意尋求協助、相信自己，並持續朝著目標努力，終將迎來屬於自己的光亮時刻。如今的她，無論在課業表現、身心狀態或生活態度上，都與大一初入校園時判若兩人，令人深感敬佩。

此次榮獲總統教育獎「奮發向上獎」，可謂實至名歸。胡珈甄同學的故事，不只是個人的成功經驗，更是對所有青年學子的一種鼓舞。

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