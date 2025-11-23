遇酒駕臨檢！無照駕駛拒檢落跑 警拔槍喝斥

週六晚間高雄警方在路竹區進行酒駕路檢時，結果一輛轎車刻意繞過閃開。（圖／東森新聞）





週六晚間高雄警方在路竹區進行酒駕路檢時，結果一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時拔槍喝斥駕駛下車受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，為了安全起見，警方停止追緝，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他兩度無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。

員警vs.拒檢駕駛：「下車下車。」

員警團團包圍白色轎車，高分貝喝斥，要求駕駛下車。

員警vs.拒檢駕駛：「下車。」

駕駛像是沒聽見一樣，怎麼樣都不甩警方，員警拔槍警戒。

廣告 廣告

員警vs.拒檢駕駛：「開門開門，開門。」

要男子下車，員警猛拉車門，結果下一秒駕駛竟猛踩油門，咻的一聲白色轎車揚長而去，員警傻眼，一旁用路人見狀當場嚇傻，從另個角度看，員警一發現駕駛落跑，也立刻展開警匪追逐，事發在22號晚上，高雄路竹區一名孫姓男子開車行經酒駕路檢點前，迴轉規避攔查，被警方盯上後他不甩警方還加速逃逸。

高雄湖內分局阿蓮所副所長尤經智：「惟駕駛仍拒檢逃逸，員警基於安全考量停止追緝。」

男子不下車還加速逃逸，但就怕危險，警方當場停止追緝，事後循線找到孫姓駕駛才知道，原來他是無照上路心虛逃跑。

高市湖內分局阿蓮所副所長尤經智：「孫男坦承因無照駕駛，擔心遭開單而心虛逃逸，本所依拒檢逃逸，駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及五年內二次以上，無照駕駛等違規舉發在案。」

24歲孫姓男子怕被開單，繞過路檢點逃逸，拒絕酒駕路檢18萬，五年內兩度無照上路2萬4，光是罰單就超過20萬，要是聽到這金額，他一定後悔早知道乖乖停下，可能還罰的比較少。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／葬儀社搶生意爆衝突！2男怒砸救護車 擋風玻璃全碎

重心不穩？13噸怪手從車上甩出 佔車道釀超長回堵

裝甲兵攀登「八唐縱走」失聯 最後訊息傳給女友：剩1公里下山

