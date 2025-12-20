遇隨機傷人怎應對？醫授「關鍵2招」：保持4到6公尺安全距離

社會中心／劉宇鈞報導

北捷台北車站、中山站周邊，19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治，此案引起各界高度關注。不少民眾擔心，若在公共場合遇到隨機傷人事件該如何應對。胸腔外科醫師杜承哲說，就是「逃跑、躲避」，並遠離嫌犯最少四到六公尺的安全距離。

杜承哲在臉書上發文表示，公共場合遇到用刀者隨機傷人，給民眾的指導就是：「逃跑、躲避」。儘管手上持有雨傘、儘管會擒拿術、儘管旁邊有人，就是只有一個字，「跑」。

杜承哲提醒，同時要大聲出聲示警，一起遠離嫌犯，保持最少四到六公尺的安全距離。「而醫護人員一定要遠離熱區，確定不是在嫌犯在的同一場合，才能進行急救，不然你可能會增加需要急救的對象，也就是你自己。你很重要，所以你要保護好自己」。

杜承哲強調，每個人保護好自己，嫌犯就更難得逞，有壞人很可怕，但台灣不會被打倒，「我們會學會更多，然後越來越強」。他也補充，相關指引在全民防災手冊（台灣全民安全指引，又稱小橘書）的第13頁和第18頁，都可以找到相關資訊。

