遇隨機傷人怎自保？粉專列「2小物」可保命 3字原則曝光

生活中心／張尚辰報導

本月19日，兇嫌張文在捷運台北車站及中山站縱火，並發動隨機攻擊，最終造成4死（含張文）、11傷的悲劇，消息曝光後，引發台灣社會高度不安，民眾人心惶惶。對此，臉書粉專「黑熊學院」提醒，民眾平時可隨身攜帶「哨子」、「防身噴霧」等物品作為自我保護工具，並在緊急狀況下堅守「逃、躲、打」原則，呼籲大家在人潮眾多的公共場所務必提高警覺。

黑熊學院於19日在臉書發文指出，人在面對巨大恐懼或突發危險時，短暫愣住其實是正常反應，關鍵在於「愣住之後的行動」。因此，平時就應提前建立安全觀念，例如為自己制定一套簡單明確的應變原則，並熟記於心，才能在關鍵時刻迅速反應。

黑熊學院進一步說明，在危險現場應堅持「逃、躲、打」三大原則，「逃」是指儘可能遠離攻擊者，保持安靜、低調離開現場；「躲」則是躲進攻擊者看不到、進不去的安全空間；「打」並非逞強，而是為了爭取安全離開的機會，在能力所及的範圍內進行具侵略性的反制行動。

黑熊學院強調，當下一定要優先確認自身安全，並努力讓自己冷靜下來思考對策，切勿停止行動或陷入慌亂，同時也不應抱持過度英雄主義，否則反而可能帶來反效果。

此外，黑熊學院也提醒，平日應養成觀察周遭環境、確認逃生出口位置等習慣，隨時保持警覺，才能在突發事件發生時，迅速做出判斷並制定基本應變計畫。

最後，黑熊學院建議，外出時可隨身攜帶「哨子」與「防身噴霧」，並盡量與攻擊者保持距離。若情況允許，可利用哨子提醒周遭民眾提高警覺，協助更多人盡快離開現場。

至於「防身噴霧」，則被視為自我保護的最後手段，在退無可退時提供即時防護，平時也應熟悉其使用方式，並留意環境條件，以確保自身安全。

