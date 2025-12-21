遇隨機攻擊別求饒！退役反恐特勤教官揭「最佳保命法」

退役反恐特勤教官指出，遇到隨機攻擊時的最佳保命法。（圖／東森新聞）





北捷台北車站與中山站商圈於19日晚間爆發隨機攻擊事件，27歲男子張文持刀無差別攻擊，造成4人死亡、11人受傷的重大傷亡，最終在警方圍捕下墜樓身亡。對此，退役反恐特勤教官陳重光受訪時表示，民眾一旦不幸遭遇類似隨機攻擊，第一時間「做這件事」最能夠保命。

檢警調查指出，嫌犯張文曾為職業軍人，因教召未到被通緝，自今年1月起便在租屋處策畫這起隨機攻擊行動。張文於19日當天下午先於台北市多處縱火，試圖分散警消能量，再前往捷運台北車站板南線出口投擲煙霧彈，再轉往中山站及南西誠品百貨持長刀隨機砍人，最後逃往商場樓上墜樓身亡。

陳重光強調，遇到隨機攻擊時，首要原則是迅速撤離、遠離危險區域；若已無法避開並與歹徒正面接觸，切勿對歹徒哀求饒命，因為歹徒多半已喪失理性，言語溝通不只無效還可能耽誤逃生的時機。

陳重光指出，若不幸與歹徒面對面接觸，應找到瞬間機會對歹徒奮力反制，運用隨身物品或徒手攻擊歹徒的鼻子、眼睛、下顎或喉嚨等要害以爭取脫身空間和時間，來提高存活機率。

