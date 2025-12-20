遇隨機攻擊如何自保？ 林智鴻攜手五甲警宣導危機應變防身術

五甲派出所所長孫英哲(右一)與林智鴻(右二)為長輩演練緊急情況時的防身術。 圖：林智鴻服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市議員林智鴻今(20)日與台灣勵志協會TIA合作，前進五甲舉辦講座，原訂分享防詐騙、顧健康知識，但鑑於昨天北捷恐攻事件震撼全國，為傳遞民眾正確自保知識，林智鴻特請五甲派出所加入「於捷運或其他場合遇隨機攻擊，民眾如何自保」議題，除口頭宣導外，更輔以「背包、雨傘、外套」等日常可使用之器具進行動作示範，用簡單易懂的形式，教導正確危機處理機制，務讓民眾有備無患，儘可能做到處變不驚。

林智鴻也帶領現場民眾為此次不幸事件默哀10秒，盼死難者安息、傷者早日康復、社會儘速回歸平靜，並呼籲高市府除加強大眾運輸與相關場域安全防護外，教育民眾何以自保也同等重要，以求有效降低民眾對突發狀況來臨之恐慌，進而提升在危險事件之存活率，他強調不幸事件過後，惟有團結面對威脅、謹慎面對恐懼，才能正常維繫彼此的生活，不讓蓄意製造混亂的有心人士得逞。

林智鴻表示，這次活動原本邀請馬光診所知名中醫師林躍洲及派出所和知名房仲業者，針對健康和防「地面師」等詐騙議題，對與會長者進行深入淺出宣講，但「北捷恐攻」後，他感到社會人心惶惶，地方民眾人人自危「就怕自己成為下個受害者」，因此臨時與鳳山分局和五甲派出所商討，將講座重點放在「遇襲」之自保應變方法，特別是這次活動受眾主要是時常搭乘捷運，或出入醫院、市場、公園等公共場所或參與基層活動的長輩，他們受限於生理機能，反應能力和逃離現場的速度普遍較青壯年更令人憂心，因此為他們建立相關知能更顯重要，同時在歹徒行兇影像不斷流傳、新聞事件持續滾動的當下，也盼能透過生活化的演練示範與說明，同步安撫他們害怕的心情。

針對近期發生的隨機攻擊事件，五甲派出所所長孫英哲指出，防禦教學的核心在於利用民眾日常隨手可得的物品，如雨傘、外套、背包及皮帶等，讓各年齡層民眾在面對突發危機時，能有即時應處的能力「建議民眾仍以自身安全為首要考量」。他強調，所有的防禦動作都是在「無法離開、必須正面對抗」的極端情況下才採取的行為；若現場條件允許，首要建議仍是「儘速離開現場，前往安全之處」，若遇上無法逃離且手無寸鐵的困境，孫英哲建議民眾應就地取材，觀察四周如衣物、滅火器或破窗器材等各類物品，將其作為臨時防護工具以保護身體安全。

林智鴻也以國防部發行，俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》向與會長者強調，「全民防衛」絕非假議題，孫子兵法曾提「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」，不論是對應國家、社會的集體維安或個人的危機自保，都發人深省，不論是「小橘書」裡的急救教學，或今日警方分享的防禦重點，都可能在我們無法預料的下一秒成為救命關鍵。他也呼籲，「北捷恐攻」過後，高市府應將類似緊急事件之自保宣導深入鄰里或學校，對接避險難度更高的長輩、兒少，甚至身心障礙者等弱勢族群，同時也應針對「小橘書」較少著墨的「孤狼式攻擊」，透過新媒體向市民進行文字、圖像、影片之廣泛危機應變宣導。

孫英哲(右)與林智鴻(左)演練緊急情況時，利用隨手可得的雨傘進行自我防禦動作。 圖：林智鴻服務處/提供

林智鴻提醒「小橘書」的急救教學可能在我們無法預料的下一秒成為救命關鍵。 圖：林智鴻服務處/提供