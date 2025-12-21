遇隨機攻擊怎救命？醫曝3步驟止血：不要放手

12月19日北捷發生隨機殺人案，日本記者兼作家木下黄太目擊現場，並試圖幫忙傷者止血，但仍無法控制出血，引起民眾關注遇到傷者時該如何正確止血。對此，台灣緊急救護醫療指導醫師學會提供3個簡單步驟，先找到出血點，再用乾淨布料或雙手壓住傷口，最後持續壓迫，直到專業人員到場。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會昨在臉書粉專發文分享，民眾遇到暴力事件要如何保命，首先應立即避開現場、尋找掩護，並通報110或119，清楚說明事件發生的位置，待評估現場安全以後，再協助受傷的人止血。

出血不止很危險，可能會讓傷患在數分鐘內休克或喪命，台灣緊急救護醫療指導醫師學會分享，一般民眾遇到有人血流不止，可透過簡單的3個步驟幫助止血，首先找到出血點，接著用乾淨布料或雙手直接壓住傷口，並持續壓迫，不可放手，直到專業醫療人員到場。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會表示，這些基本卻簡單的止血動作，可能在關鍵時刻起到救人一命的作用，也提醒目擊到隨機攻擊事件的民眾，事後要記得照顧自己的心理健康，可以和身邊的親友說話來減緩焦慮，如果出現失眠或重複畫面的症狀，也可以尋求心理諮商協助，或撥打提供24小時免付費心理諮詢服務的1925專線。

