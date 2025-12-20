遇隨機攻擊怎自保？先逃後躲、最下策才是「打」

隨機攻擊如何自保再度成為話題。（示意圖／東森新聞）





如果遇到隨機攻擊，該怎自保？專家說，逃離現場是第一選擇，但要避免發生踩踏傷害，真的逃不了，第二選擇是找安全的地方躲藏，除非真的躲不了，這時只能利用身邊的物品，技巧性的去抵抗暴力分子，再找機會逃脫。

11年前的鄭捷事件與這次的張文隨機攻擊都釀成4人死亡，隨機攻擊如何自保再度成為話題。

2014年的鄭捷在北捷江子翠站隨機攻擊，造成4死24受傷，11年後的張文同樣持刀隨機攻擊，同樣4人死亡，遇上隨機攻擊又該如何自保。

民眾：「第一件事應該就是先跑了，手邊沒有東西的話，當然是先跑比較好，應該躲在角落，再沿著路口跑出去。」

逃跑是本能也是直覺，但怎麼跑往哪跑，才是重要關鍵。

在公共場合，如果遇到隨機的攻擊事件，即便像開放式的攻擊空間，也絕對不要往裡面跑，而是要往外可以求救的地方。

前維安特勤成員：「危險已經靠近你了，第一個方式就是逃離現場，至少有一個包包的時候，我可以馬上先推開來，逃離。」

盡量與嫌犯拉開距離，避免逆著人潮跑，也避免往人多的地方擠，因為人一多就容易有這種狀況。捷運乘客：「先下車先下車，先下車，啊。」

所有人像沙丁魚擠一團，容易發生踩踏意外，萬一跌倒可能更容易成為攻擊目標，而真的逃不了再來就是躲。張文隨機攻擊案，百貨公司就有民眾拿掃把鎖門避免嫌犯進入，但千萬別躲廁所隔間，或是玻璃櫥窗，盡量要找可反鎖有阻擋，也要能關燈遮蔽視線的位置，真的逼不得已，下下策才是和嫌犯對峙。

前維安特勤成員：「我是有雨傘的話，他攻擊我是不是，我至少雨傘可以打下去，一樣拉開安全距離逃離。」

上策跑中策躲最下策，才是利用身邊物品和嫌犯對峙，平時多一分警覺，危急時刻就是給自己平安回家留一條路。

