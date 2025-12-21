遇隨機攻擊怎自保？ 防身術專家：先遠離現場

中華民國實用防身術協會理事長何孟霖指出，「包包裡面如果有水壺，這是第一優先，然後接下來還有雨傘，還有一個硬的東西，就是鑰匙。」

面對歹徒持武器攻擊，大部分民眾手無寸鐵，自保成為關鍵。防身術專家點出，首要任務應該是遠離歹徒，如何利用周遭物品、進一步逃跑，是重點。

何孟霖表示，「兵器是一寸長一處強，有長的、然後硬的東西，就是最好的東西，那如果真的不行，如果是小的東西，比如說水壺，短的，我就是直接拿來丟。」

專家給出3步驟，首先是找出周邊比較長的硬物、包含長椅、滅火器、甚至長傘，嚇阻對方；接著如果還沒拉開距離，再以水壺、手機等隨身的物品丟擲；最後若歹徒靠近，可手持鑰匙等尖利硬物，攻擊對方弱點。

也有網友實測，高鐵坐墊下是用魔鬼氈黏貼，緊急情況可以拿來當盾牌自保，對此高鐵證實，列車椅墊緊急時「確可拆下」作為防衛用具，列車人員都有接受訓練，可協助民眾。

另外，也有台北市議員提出，市府面對重大治安事件，應即時使用細胞簡訊，警示周邊民眾，消防局將會研議。

台北市長蔣萬安表示，「對於細胞簡訊的部分，我們剛剛在會中也有討論，我們就會確定，朝這個方向來規畫，也就是未來發生這樣的事件，我們會透過發送細胞簡訊，對於周邊附近的市民朋友，即刻能夠得到簡訊，來提高相關的防範意識。」

不過學者也提醒，台灣治安長期被視為「相對安全」，而典型的「孤狼式」隨機攻擊，具有高度不可預測性與突發性，民眾也應該提高自覺意識、多留意周邊狀況，降低意外風險。