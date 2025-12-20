遇隨機攻擊怎辦？網傳高鐵座墊可當盾牌 官方證實：可拆下作防衛用具

高鐵證實，列車椅墊在緊急時刻可以拆下當作防衛用具。資料照



台北市中山區昨（12/19）爆發隨機攻擊案，造成4死11傷，各界關注在公共場遭遇攻擊時如何自保；有網友分享，高鐵的座墊容易拆卸，厚度也夠，緊急時可當作盾牌使用，引發網友重視。高鐵也證實，緊急時座墊確實可拆下當防衛用具，列車長上線前也會接受相關訓練，保護乘客安全。

一名網友在Threads分享，日本JR新幹線為了防止隨機殺人事件，椅子座墊可以拆下防禦攻擊，而台灣高鐵的座墊也一樣，都是用魔鬼氈固定的，緊急狀況下可拆下來當成盾牌保護自己。

也有網友示範「拆座墊」影片，只要將手放到座墊中間再往上出力，就可拿起整個座墊。網友也強調，拆完記得放回原位，不要影響工作人員以及下一名乘客的舒適度。

對此，台灣高鐵也證實，列車椅墊緊急時確可拆下作為防衛用具，所有列車長、服勤員及相關人員上線前也會接受此訓練，協助保障旅客安全。

台灣高鐵補充，各車站及列車均配置保全人員，共同維持乘車安全與秩序，已於尖峰時段各車次列車，將車安保全覆蓋率（護車率）提升至100%，整體護車率達80%，且各車站均有鐵路警察駐守，並機動執行護車勤務。

高鐵強調，各節車廂前後，均設置有旅客緊急對講機（PEI）按鈕，一旦車廂內發生異常狀況，旅客只要按下此按鈕，均可直接與列車長通話，尋求協助。

