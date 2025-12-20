遇隨機攻擊怎麼辦？林智鴻攜手警方宣導自保術

圖：「北捷恐攻」人心惶惶，市議員林智鴻攜手警方，指導民眾自保術。（林智鴻辦公室提供）

外出遇到遇隨機攻擊怎麼辦？高雄市議員林智鴻二十日與台灣勵志協會ＴＩＡ合作，前進五甲舉辦講座，除口頭宣導外，更以「背包、雨傘、外套」等日常可使用器具進行動作示範，用簡單易懂的形式，教導正確危機處理機制。

該場講座原訂邀請馬光知名中醫師林躍洲，及派出所和知名房仲業者，針對健康和防「地面師」等詐騙議題，對與會長者進行深入淺出宣講，但「北捷恐攻」後，林智鴻感到社會人心惶惶，地方民眾人人自危「就怕自己成為下個受害者」，特請五甲派出所加入「於捷運或其他場合遇隨機攻擊，民眾如何自保」議題，用簡單易懂的形式，教導正確危機處理機制，讓民眾有備無患。

林智鴻表示，與鳳山分局和五甲所商討，決定將講座重點放在「遇襲」自保應變方法，特別是此次活動受眾主要是時常搭乘捷運，或出入醫院、市場、公園等公共場所或參與基層活動的長輩，他們受限於生理機能，反應能力和逃離現場的速度普遍較青壯年令人憂心，盼能透過生活化的演練示範與說明，同步安撫他們害怕的心情。

活動中，林智鴻帶領現場民眾為此次不幸事件默哀十秒，盼死難者安息、傷者早日康復、社會儘速回歸平靜，並呼籲市府，除加強大眾運輸與相關場域安全防護外，教育民眾何以自保也同等重要，「不幸事件過後，團結面對威脅、謹慎面對恐懼，才能正常維繫彼此的生活，不讓蓄意製造混亂的有心人士得逞。」

林智鴻也拿起國防部所發行的《台灣全民安全指引》，強調「全民防衛」絕非假議題，不論是「小橘書」裡的急救教學，或者今日警方分享的防禦重點，都可能在我們無法預料的下一秒成為救命關鍵，高市府應將類似緊急事件的自保宣導深入鄰里或學校，對接避險難度更高的長輩、兒少，甚至身心障礙者等弱勢族群。

五甲所長孫英哲指出，防禦教學的核心在於利用民眾日常隨手可得的物品，如雨傘、外套、背包及皮帶等，讓各年齡層民眾在面對突發危機時，能有即時應處的能力，若現場條件允許，仍是「儘速離開現場，前往安全之處」，若遇上無法逃離的困境，應就地取材，觀察四周如衣物、滅火器或破窗器材等各類物品，作為臨時防護工具。