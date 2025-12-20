遇隨機攻擊怎麼辦？黑熊學院教「逃躲打」、隨身帶2小物

北捷恐攻事件發生後，黑熊學院提供類似事件應變原則。翻攝自黑熊學院臉書



台北車站及捷運中山站周邊19日晚間發生丟煙霧彈隨機砍人事件，造成4死11傷。遭遇類似的隨機攻擊事件該如何應變，黑熊學院建議，日常隨身攜帶「哨子」、「防身噴霧」，遇到危險可使用「逃躲打」原則。

19日晚間，北車與中山站傳出黑衣男持刀隨機殺人事件。警方表示，27歲嫌犯張文於先在台北車站扔擲煙霧彈，並持長刀砍殺民眾，造成1死1傷，隨後逃到中山站外南京西路上，一樣丟煙霧彈後持刀攻擊路人，在闖入南西誠品行兇。民眾日常安全問題在網路上掀起熱烈討論。

黑熊學院昨晚在臉書發文表示，稍早台北車站與中山站發生傷人事件，因週末人潮眾多，請大家務必提高警覺。

黑熊學院表示，人在遇到巨大恐懼或危險時，往往會愣在原地，最重要的是愣住之後的行動，所以一定要先提前建立觀念，例如幫自己制定一套安全原則，並且牢牢記住。

黑熊學院建議，大家平常的EDC (Every Day Carry，指日常隨身攜帶物品）可以常備「哨子」、「防身噴霧」。首先，應確保自己與攻擊者距離越遠越好，但如果行有餘力，「哨子」是為了讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場。很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到「有狀況。」

黑熊學院提到，「防身噴劑」則是自我保護的最後一步，若退無可退時至少不必再尋找防身工具。平時應練習、注意風向。

黑熊學院也提供「逃躲打」原則，「逃」是離攻擊者越遠越好，保持安靜、低調離開現場；「躲」是躲進攻擊者看不到、進不去的地方；「打」是「反擊」，為了平安離開，不是拼個你死我活，盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。

黑熊學院呼籲，平常就應養成幾個好習慣，包括確認逃生出口位置、觀察周遭環境，保持警覺評估風險，並具備制定粗略計畫和快速決策的能力。

