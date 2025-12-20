遇隨機砍人怎辦 檢察官：背包、手機都可自保

北捷台北車站、中山站昨（19日）接連發生隨機攻擊事件，3人不幸身亡，嫌犯張文犯案後墜樓不治，案件震驚社會，也讓大家回想起2014年鄭捷在北捷車廂隨機殺人事件，引發民眾對於大眾運輸安全的關注。對此，「辦案神手」檢察官林彥良教2招自保，若在大眾運輸遇到類似事件，可以把包包背在胸前保護心肺，也可以利用堅硬的手機敲擊兇嫌的頭部。

衛福部台中醫院去年曾邀請偵辦「五億高中生」的辦案神手林彥良進行講習，他提到，台北捷運有鄭捷，台中捷運有洪姓兇嫌隨機砍人案，難保日後不會出現第3起，提醒大家搭乘捷運等大眾運輸工具，遇到突發狀況可利用隨身攜帶的「背包」與「手機」自保。

廣告 廣告

林彥良指出，心肺是最需要保護的器官，當遇到歹徒要捅要殺，都必須先保護胸前，因此搭車時將背包前背，不但能節省搭車空間，還可以保護敏感與重要部位。

萬一搭車遭遇砍人事件，林彥良建議，手邊硬的東西都要拿出來使用，其中最好的工具就是手機，他說現今大家人手一機，「如果捷運上有人要傷害你，手機邊角是很好可以保護自己的工具」，拿出手機朝兇嫌的頭用力敲兩下，就足以讓對方失去戰鬥力。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點

彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱