遇隨機砍人怎麼辦？她用AI一圖看懂「遇襲生存指南」：逃生不能靠運氣





台灣交通樞紐台北車站捷運站和中山捷運站附近，在下班人流最多時間，發生恐攻隨機砍人案件，27歲兇嫌張文在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，共造成含兇嫌在內4死11傷的悲劇。美聯社、DW德國之聲、NBC美國國家廣播公司等各國媒體紛紛關注報導，美國在台協會（AIT）更發布旅遊警示。有熱心網友火速結合AI自製「捷運遇襲生存指南」，呼籲遇到這類攻擊不能只靠運氣逃生，提醒大家平常就需謹記的「生存法則」！

「遇襲生存指南」謹記保命原則

曾任教職的網友，透過FB分享結合AI自製「捷運遇襲生存指南」，同時提供捷運宣導影片，希望大家保持警覺的同時，並非活在恐懼中，而是為了守護平安。

1.如何預防？（放下手機，找回你的「環境覺知拒絕低頭」）

進出站、上下車、經過連通道時，絕對不要滑手機： 低頭會讓你失去 3~5 秒的黃金反應時間。

收起抗噪耳機： 保持聽覺靈敏，才能在第一時間聽到尖叫聲、玻璃破碎聲或廣播指令。

觀察覺知：視野兼顧左右兩側，避免背對人群。

2. 如何防禦？（你的隨身物就是「保命護盾」）

背包改「前背」： 這是最重要的護具！將背包轉向胸前，能有效保護心臟、肺部與腹部。若遇利刃攻擊，用背包抵擋並順勢推開。

外套纏繞手臂： 萬一近身，迅速將外套厚厚地纏在非慣用手上，當作「臨時護臂」格擋刀刃。

長傘「刺槍術」： 不要像拿棍棒那樣揮打（力道分散且易斷），應雙手緊握長傘，全力往前戳刺歹徒的眼睛、喉嚨或軀幹。

折疊傘遮蔽： 歹徒接近時，對準其臉部迅速開傘並旋轉，干擾其視線與距離感，趁機逃離。

滅火器噴灑：車廂兩端的滅火器是強力武器。對準歹徒臉部噴灑乾粉，可造成對方呼吸道不適、視線全盲。

3.特殊狀況：面對「煙霧彈」與「汽油彈」

別跟戴防毒面具的人鬥： 嫌犯戴面具代表他在濃煙中保有視力。「逃」是唯一選擇，往空氣流通、光線明亮的高處撤離。

低姿勢、遮口鼻：濃煙會向上蔓延。壓低身子，用衣物遮擋口鼻，減少吸入化學煙霧。

4. 受傷怎麼辦？（止血、壓迫、通報）

止血第一：若受傷或目擊傷者，立即以衣物或皮帶進行「壓迫止血」，直到救護人員抵達。

5. 核心原則（逃、躲、鬥） ️

逃（Run）： 第一時間逃離，不要圍觀、不要拍攝。

躲（Hide）： 逃不掉就躲入可上鎖的房間，關燈、手機轉靜音、抵住房門。

鬥（Fight）：只有在生命受到直接威脅、退無可退時，集結眾人力量合力反擊。

原PO暖心提醒大家面對突如其來的暴力，感到恐懼、焦慮甚至憤怒，都是非常正常的反應。恐怖攻擊的目的，就是為了摧毀我們對日常生活的信任感。但請記得，即便在最黑暗的時刻，溫暖與力量從未消失，有感而發「我們應當保持警覺，但不是活在恐懼中，而是為了守護平安」。

此外，兇嫌張文恐攻後，甚至出現不只一個疑似模仿犯的網友透過網路揚言犯案。美國在台協會（AIT）對美國在台公民發出警示，表示若需要緊急服務的美國公民請致電AIT（電話 02-2162-2000。如遇醫療或火警緊急狀況請撥打 119，報警請撥打110）。

行政院長卓榮泰針對此次案件赴台北車站視察時表示，第一時間已要求內政部、警政署就全國車站、鐵公路車站、捷運站、航空站提高戒備。除了霹靂小組火速進駐捷運維安，全台灣的警備佈署升級，賴清德總統也透過FB貼文，呼籲位於車站或其他擁擠場所的民眾保持冷靜，並建議聽從現場執法人員的指示，呼籲民眾若發現任何可疑情況，應立即向警方或站務人員通報。

●造咖關心您

犯罪動作，請勿模仿

衛生福利部安心專線：

1925（24小時）或就近洽詢社區心理衛生中心





