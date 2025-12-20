遇隨機砍人「帶2小物」可保命！這2件事千萬別做

生活中心／周孟漢報導



昨（19）日27歲張姓嫌犯在北捷台北車站、中山站投擲煙霧彈、縱火並持刀隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷，震驚全台，網路上也流傳許多現場畫面，不少人也憂心，若是遇到這樣的狀況時，人在現場除了逃跑外，還可以做哪些事保命？對此，黑熊學院特別發文，提醒民眾可隨身攜帶「這2小物」，並強調「這2件事」是「絕對不該做的事情」。





遇張文隨機砍人「攜帶2小物」可自保逃命！黑熊學院示警「2件事」千萬別做

台北捷運台北車站、中山站一帶19日驚傳隨機砍人事件。（圖／翻攝畫面）

黑熊學院透過臉書粉專發文，透露台北車站與中山站發生傷人事件，因週末人潮眾多，請大家務必提高警覺。提醒民眾在日常隨身攜帶物品中，可以常備「哨子」、「防身噴霧」；首先，應確保自己與攻擊者距離越遠越好，但如果行有餘力，「哨子」是為了讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場，強調很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到「有狀況」；至於「防身噴劑」則是自我保護的最後一步，若退無可退時至少不必再尋找防身工具，平時就應練習、注意風向。

遇張文隨機砍人「攜帶2小物」可自保逃命！黑熊學院示警「2件事」千萬別做

黑熊學院分享了「逃躲打」原則。（圖／翻攝自臉書粉專《黑熊學院》）





黑熊學院也貼出圖卡，坦言人遇到巨大的恐懼或危險，會愣在原地是人之常情，這往往是人正在搜集、思考環境情報，重要的是愣住「之後的行動」，呼籲「提前建立觀念，例如給自己制定一套安全原則，並且記住它」。另外，貼文也分享了「逃躲打」原則，其中「逃」是離攻擊者越遠越好，保持安靜、低調離開現場；「躲」為躲進攻擊者看不到、進不去的地方；「打」，則是「反擊」，文中強調是為了平安離開，不是拼個你死我活，盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予「具侵略性」的反擊。









遇張文隨機砍人「攜帶2小物」可自保逃命！黑熊學院示警「2件事」千萬別做

「停止思考與行動」、「英雄主義」是絕對不該做的事情。（圖／翻攝自臉書粉專《黑熊學院》）





黑熊學院也貼出在遇到攻擊事件時，「絕對要先做的事情」，為「確認自身安全」、「冷靜下來」；「絕對不該做的事情」則是「停止思考與行動」、「英雄主義」。最後提醒民眾平常就應該養成以下好習慣，包括「應確認逃生出口位置，觀察周遭環境，建立圖面跟實體空間的聯想」、「風險評估、保持警覺」、「快速決策的能力與制定粗略計畫」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

