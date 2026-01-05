遇雙面女星氣炸！李明川怒揭對方假面具給線索：公司蠻大的

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥、何美主持《綜藝OK啦》，明(6)日播出「演藝圈『小人』還真不少！我怎會如此天真信了你」，造型師李明川無奈遇到雙面人，提到某次幫某女星做造型時，對方上台前還大讚很時髦，結果上台反而嫌說穿的很「俗艷」，當場給李明川難堪。

李明川幫藝人做造型時會給他穿最新流行的單品，「那陣子很流行豹紋，試裝時，這個女明星也說『好時髦，跟我平常形象不一樣，謝謝老師幫我轉型』，結果上台之後，她就說『我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師』，直接給我難堪。」

廣告 廣告

即便李明川解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停：「她又問台下粉絲說『你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候』，我很想把她頭扭斷。」在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露：「她下台後頭也不回的上了她的保母車，她人緣很差，但她當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

吳申梅香港富商尪露臉了！遭陳孟賢當面嗆「敢不敢」

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

委內瑞拉有Su-30戰機還有多款防空飛彈 但都被美軍「打假的」

朴寶劍惠利不捨大哭！爸爸力挺「澤善CP」：乾脆結婚好了

