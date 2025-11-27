遇香港祝融！楊千嬅取消演唱會煙火特效 捐首場收益助災民

香港大埔區宏福苑惡火案，截至27日下午2點50分，死者增加至55人，還有逾200人失蹤，演藝圈許多活動相繼取消。而本周六起將在紅館舉行6場個唱的香港女星楊千嬅，經過團隊慎重商討，決定如期舉行，但調整演出環節，希望能替災民貢獻一份心力。

主辦方27日下午發公告表示，楊千嬅演唱會的檔期與製作限制無法調整，加上考量全球歌迷已為演唱會安排機票與住宿，決定按照原定計畫舉行演唱會。對於香港宏福苑火災事故，楊千嬅方和全港市民一樣深感悲痛，所以會調整3項內容，包括「取消贈送花籃」、「捐贈首場收益及周邊產品所有盈利」、「取消原定的煙火特效」等，希望以實際行動回饋社會，共同挺過難關。

廣告 廣告

楊千嬅演唱會團隊聲明全文

親愛的歌迷朋友與各界友好：

昨日香港宏福苑火災事故，我們與全港市民一樣深感沉重悲痛。在這艱難時刻，《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》望以實際行動回應社會需要，共同攜手渡過難關。

原定於本月29日起於紅館舉行的一連六場《楊千嬅Live MY LIVE 2025演唱會》，經與團隊慎重商討後，因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行，並出以下安排：

1. 取消贈送花籃：

誠摰呼籲所有圈中友好與歌迷，將原定用於購買花籃的款項，轉捐至「東華三院」等本地募捐平台作救災用途。

2. 捐贈首場收益及周邊產品所有盈利：

首場演唱會收益，以及六場演唱會的周邊產品全數盈利，我們將撥捐東華三院，支援火災救援及災後重建工作。

3. 調整演出內容：

我們已取消原定的煙火特效，並對部分演出內容進行調整，以合適狀態與各位相聚，透過音樂傳遞溫暖與力量。

音樂能療癒人心，也能匯聚力量。主辦機構、楊千嬅及全體演唱會團隊衷心感激大家理解及支持，並期盼與各位一同以愛與行動，為受影響的市民送上最實質的幫助與祝福。

願大家平安。

捐款詳細資料如下 :

https://www.tungwah.org.hk/?p=53236

正向文化娛樂有限公司、

楊千嬅以及演唱會團隊 敬上

更多中時新聞網報導

伍佰連2天嗨爆高雄 明年可望返場台北

曾莞婷找回自己挺過2年低潮

處理成本漲20倍 清運成難題