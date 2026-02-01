遇「柯文哲學妹」陳情秒溜？ 黃國昌：讓空間讓她出來陳情

黃國昌新北市長競選總部2月1日正式成立，柯文哲、趙少康等人到場支持。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲昨（1/31）天前往南門市場發春聯，一名自稱「柯文哲學妹」的女子闖進鏡頭前，直呼「為什麼我買不起台北市房子」，黃馬上轉身離去，柯則是停下來聆聽。黃國昌今（2/1）解釋，人家要上來陳情，當然是讓空間讓對方出來陳情，難道你要站到前面去把人家推開或擋住嗎？

黃國昌上午在新莊舉行競選總部開幕記者會，媒體詢問，昨天掃街，有陳情民眾突然出現，黃國昌往後退，是否有被嚇到？黃國昌說，「其實不是嚇到，人家要上來陳情，那我當然是讓空間讓他出來陳情。政治人物遇到民眾要陳情的時候，難道你要站到前面去把人家推開或把人家擋住嗎？」

黃國昌批評，當然綠媒昨天又在那邊編故事，他看了只有非常的感慨，因為媒體是珍貴的社會資源，把珍貴的社會資源拿來處理人民關心的事情、對國家重要的事情，相信這才是媒體應該要扮演的功能。

