遇「隨機殺人」該如何自保？警實測「用背包雨傘擋刀」：會害死你

台北近期發生北捷隨機殺人案，引發社會震驚與民眾安全焦慮。（圖／攝影林煒凱）

台北近期發生北捷隨機殺人案，引發社會震驚與民眾安全焦慮。27歲兇嫌張文在北車M7、M8出口連通道及中山商圈誠品南西店持刀無差別攻擊路人，造成4死11傷，死者包括兇嫌本人，這也引發民眾對於遇到類似事件該如何防身的討論。

對此，內科醫師姜冠宇提醒，若在人潮密集場所遭遇持刀歹徒，單純「往外逃跑」未必最安全，恐引發踩踏事故，傷害可能高於直接攻擊。他建議，面對刀械最重要的原則是避免近身，並善用隨身物品進行「格擋」或阻擋，例如長雨傘、拐杖、相機腳架等，既可減輕傷害，也具威嚇效果，但一般小型洋傘防護效果有限。姜冠宇指出，尤其在大型活動或跨年人潮擁擠時，更應注意安全距離與逃生路線，避免貿然反擊，保障自身及周遭民眾安全。

而健身教練YTR「Chris」在《Tactical Bromance Gear》頻道分享影片，實測現役警察面對持刀攻擊的情況。他指出，即便是受過專業訓練的人，徒手防禦或使用隨身物品如背包、雨傘，都難以有效阻擋攻擊，「這種想法會害死你！」他強調，大家要脫離天真的幻想，認清現實有多危險以及自己有多脆弱。

影片可以看到，警察嘗試抓住或推打持刀者手部時，仍可能受傷，而攻擊者迅速換手或突刺，讓防衛幾乎無效。Chris提醒，一旦距離拉近，近身纏抱將大幅增加致命風險，手臂或手部受傷甚至可能失去反擊能力。

Chris強調，徒手奪刀或用拳腳反擊的成功率極低，普通人面對持刀攻擊時，能信賴的只有事先準備的武器與平時訓練。他建議，若無法即時拉開距離或安全逃脫，生存機率將大幅降低。使用背包、雨傘等物品僅能爭取短暫逃脫時間，真正的關鍵仍是避免與攻擊者近身接觸。



