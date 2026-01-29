遇2米巨蟒逛大街！女童學步車淡定繞路 動保處：飼主恐挨罰1.5萬

記者莊淇鈞／新北報導

女童滑著學步車在路上遇見超過2米長的球蟒逛大街。（圖／翻攝社會事新聞影音）

新北市蘆洲區長安街408巷8弄口，前天（27日）晚上，有1條大球蟒在路上逛大街，1名女童當時雙腳滑著學步車經過發現，先是愣了一下，隨即繞過球蟒繼續前進，整個過程被民眾拍下PO網，許多網友擔心女童的安危，但也有網友好奇詢問「遛狗遛貓有牽繩就沒關係！那遛球蟒怎麼算？」對此，新北動保處表示，依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動。若查證未依規定辦理，最高可處1萬5千元罰鍰。

廣告 廣告

女童滑著學步車在路上遇見超過2米長的球蟒逛大街淡定繞路。（圖／翻攝社會事新聞影音）

由網友上傳的影片顯示，當時女童正開心地滑著自己的學步車在新北市蘆洲區長安街408巷內前進，但突然在8弄口發現，1條目測超過2公尺的大球蟒在逛大街，女童先是愣了一下，隨即淡定繞過球蟒繼續前進，整個過程讓看到影片的網友都很擔心。

據傳，這條大球蟒有主人飼養，當時疑似被主人帶出門遛遛。但轄區警方及動保處均未接獲民眾通報。

新北市動保處處長 楊淑方表示，依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動。若查證未依規定辦理，最高可處1萬5千元罰鍰。動保處也呼籲飼主善盡管理責任，避免影響公共安全，民眾如有發現類似情形，可即時通報1959交由動保處處理。

轄區蘆洲警分局表示，單憑影片無法辨別是否為飼主或是野生

依據《道路交通管理處罰條例》第 84 條，疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者，處飼主或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

新北7旬翁疑不滿家暴令及要看「認知治療」 暴走拿鋸砍妻女還狂咬

獨家／魂斷台64！頂大學霸疑遭「拖下車」丟包枉死 列重大刑案將查這些

被拖下車？頂大役男遭丟包台64線輾斃前 詭異噤聲12分鐘真相待解

頂大役男被司機丟包慘遭4車輾斃 今解剖採血液等檢體釐清當時狀態

