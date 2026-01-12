遇5萬隻鳥！濟州航空179死空難 機長「最後75秒」對話曝光

南韓濟州航空7C2216航班，2024年12月29日在務安機場降落時失事，造成179死，黑盒子所記錄的關鍵75秒近日曝光，還原機師在生死關頭的對話紀錄，此外，報告指出，當時有高達5萬隻鳥在周邊盤旋。

濟州航空空難造成重大傷亡。（圖／美聯社）

韓媒《News1》報導，南韓國民力量黨國會議員金昭熙，10日曝光從航空鐵道事故調查委員會取得的公聽會報告，首度揭露機師在關鍵時刻對話記錄。根據黑盒子內容顯示，事故當天上午8時58分11秒，副駕駛發現鳥群後說：「鳥（Bird）」，並報告「下面很多。」調查委員會分析指，當時飛機接近跑道的鳥群約有5萬隻。

報告指出，機師在8時58分20秒，放棄著陸，宣佈「復飛（Go around）」。6秒後，黑盒子錄下「啪嗒」聲，疑似與鳥群撞擊，同時機長發出「短促的嘆息」。

隨後，機師在8時58分35秒宣布「致命損害（Severe damage）」，36秒又進行「緊急處置（Memory Item）」，按照緊急手冊執行程序約15秒。期間，他們手動調整引擎油門、關閉一個引擎並操作防火開關。

8時58分50秒，飛行資料記錄器（FDR）及音頻記錄器（CVR）均停止運作。8時58分56秒，飛行員發出「Mayday」呼叫，飛機於9時01分與塔台通話，進行跑道緊急著陸。最終，飛機於9時02分撞上設有方位角設施（Localizer）的混凝土阻擋物。此外，南韓國會議員鄭俊浩今披露調查報告另一細節指出，飛機當時撞上混凝土阻擋物時，時速高達約232公里。

