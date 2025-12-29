遇7.0強震也要贏！母第一反應不是逃竟「保護它」 笑翻眾人：連莊關鍵

生活中心／王文承報導

一名網友就分享，地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟先使出「深蹲」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂。（圖／資料照）

27日深夜地牛翻身，宜蘭外海發生規模7.0地震，國家級警報大響，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，不少民眾紛紛在社群平台分享地震當下的驚險瞬間。其中一名網友就分享，地震發生時，家人正在客廳打麻將，面對突如其來的強震，媽媽竟先使出「深蹲」死命護住麻將桌，不讓牌局被震亂，影片曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名網友在社群平台《Threads》貼出自家監視器畫面，並幽默寫道：「地震再大，也沒有這把台數大。」畫面中可見，地震來襲時屋內劇烈搖晃，但坐在牌桌前的媽媽不但沒有起身逃跑，反而瞬間張開雙臂、壓低重心，用盡全力穩住麻將桌，彷彿輸掉這把牌比丟了性命還要嚴重，眼看就要聽牌自摸，地震休想毀掉一手好牌。

隨後，一旁的女兒見狀也立刻上前幫忙扶住桌子，母女倆齊心協力守住牌局的模樣，讓原PO忍不住截圖分享。

畫面曝光後，笑翻一票網友，「可以沒命，不能沒莊」、「連莊不能斷」、「什麼都可以倒，這把麻將不能」、「這種態度才是台灣人」、「這把台數很大，絕對不能倒」、「誰敢動我跟誰沒完」、「老娘連莊都給林北坐好不要跑！」、「什麼都能倒，就這把牌千萬不能倒 ！！」、「正港台灣人」、「別想破我連莊」。

