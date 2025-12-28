遇7.0強震困電梯！桃議員嚇壞「一瞬間覺得會解體」

昨（27）天晚間11點05分地牛大翻身，規模7.0地震全台有感，不少民眾在驚慌中尋找掩護，桃園市八德區議員許家睿也在社群平台分享，地震發生當下他正搭乘電梯，劇烈搖晃讓他閃過人生跑馬燈，直呼「一瞬間覺得電梯要解體」！

許家睿昨晚地震時正在搭電梯，受困狹窄的空間內，他錄下短短不到五秒的影片，畫面中電梯劇烈晃動，伴隨著金屬摩擦與撞擊的巨大聲響，讓他直呼快嚇死，「人生跑馬燈在閃」，更透露「一瞬間覺得電梯要解體了」！

大批網友關心留言說「這音效完全是大型災難片等級」、「目前看到報平安影片裡最恐怖的」、「這個會哭出來」，也有人教學若搭地震時在電梯內，可以趕快按離自己最近的一個樓層，馬上出電梯，還有人補充電梯裡遇到可能有下墜風險的時候，可以按下「全部樓層」，讓電梯能停哪樓停哪樓，且背靠牆壁「半蹲」找地方抓穩，以免真的下墜，可以減緩對脊椎的衝擊力跟人不會亂飛。

許家睿地震當下正在搭電梯。圖／翻攝自threeads@cjcheerup

責任編輯／張碧珊

