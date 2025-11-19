遊京都搭計程車「被逼給零錢」 她氣喊對日人失望 網揭原因

日本是不少台人熱愛的旅遊勝地，近日有網友分享自己赴京都旅遊的不愉快經驗，直呼對日本人失望，她們搭計程車遇到司機行車路線偏離目的地，對方態度不佳，雙方溝通出現問題，原本5分鐘的路程，最後卻花了1800日圓，最後司機還不願找零，要求她們拿出「8個100圓」的零錢，貼文引起熱論，許多人認為現實情況是日本人對觀光客越來越沒耐心，不會因為是台灣人就比較友善，建議搭Uber避免溝通障礙。

一位網友在Dcard發文指出，因在京都走了一整天太累，便決定和朋友一起搭計程車回民宿，司機在看過地址後表示知道位置，沒想到卻越開越遠。她開啟地圖，發現位置果然偏離目的地，於是用日語說「抱歉，這個地方有點奇怪。」對方卻堅稱自己沒開錯。行駛過程中，司機說了很多她們聽不懂的話，也拒絕用翻譯軟體溝通，雖然最後順利抵達民宿，但原本只要5分鐘的車程，卻花了1800日圓。

原PO指出，她們給了2000日圓，沒想到司機卻要求給「8個100圓」零錢，儘管她們已多次表達沒有，但司機仍堅持要收零錢，最後甚至把已經打開的車門關上，往前急駛。原PO強硬地用英文表達真的沒零錢，對方才願意找回200圓，但此時司機仍不願開車門，朝著她們不斷訓話，自己只能回「好、好、好」才被放下車，不理解為何司機發現開錯路後態度就變超差、不耐煩。

溝通障礙失耐心 用叫車平台避糾紛

不少網友對此分析，不少日本人開始厭煩觀光客，溝通有障礙就會越來越沒耐心，司機很可能原本就不想服務外國人，中間又出事件讓他更加煩躁，並不是原PO的問題。許多人建議原PO之後可以用叫車平台如Uber，可以少了很多溝通問題。

觀光客多 網嘆不會因為是台灣人就友善

也有網友分享，之前在沖繩國際通坐計程車，車錢700日圓給他1000日圓，司機瘋狂跟他道謝不找錢，用英文溝通對方又裝傻，後來自認倒楣下車。許多人也紛紛感嘆，「京都現在對外國人都態度一樣差，不會因為你是台灣人就比較友善」、「不要對日本人有什麼幻想」。

