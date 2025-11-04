遊京都遭日男「拍臀」性騷 女質疑日警察消極：道歉了想怎樣

被控騷擾的日本男遭到朋友壓頭道歉。（圖／翻攝Dcard）

一名台灣女子於日本京都遭遇性騷擾事件，引發對跨國文化差異和司法處理方式的關注。這位女子指控一名日本男子用力拍打她的臀部後逃走，儘管對方在她堅持下道歉，但當她向日本警方報案時，卻遭遇消極回應。警察不僅質疑她的訴求，還警告若將道歉影片公開可能構成誹謗罪，讓受害者感到極度委屈與不平。

事件發生於10月18日，當時這位台灣女子在京都遇到一群日本人，其中一名男子突然靠近並用力拍打她的臀部，隨後笑著跑走。女子憤怒地追上前，朝對方腹部踢了一腳，並表示要報警處理。對方朋友隨即壓著騷擾者的頭，迫使他90度鞠躬道歉，但仍堅持不要報警，隨後匆忙搭計程車離開現場。

女子最終前往警察局報案，卻遭遇令人失望的回應。警方表示男子已經道歉，質問她「還想要他怎樣」。當女子提出希望將影片放上網路以找到當事人提告時，警察警告這可能構成誹謗罪，使她感到既憤怒又委屈，質疑日本警方只想息事寧人。

在台灣的日本人清香對此事件表示，日本警方的處理方式「有一點不太對」。她認為，如果使用英語溝通，許多警察應該能夠妥善處理，不用擔心。清香猜測這可能是個案，並強調在日本，性騷擾問題「非常嚴格」，尤其在電車等公共場所，即使沒有明確接觸，一旦被提告，輸的機率「非常非常高」。

對於法律層面，非當事律師余偉德表示，如果行為人在台灣發布相關影片，不會構成刑法上的誹謗罪，因為誹謗罪必須是「散佈不是事實的謠言」。由於整個過程有據可查且有影片佐證，因此不構成誹謗。余偉德建議被害人必須在日本當地提告性騷擾，才能有效保障自身權益。

