遊俄貪方便竟辦「中國一次性旅遊護照」網紅曝超慘下場 移民署回應了

貪圖方便吃大虧！近日台灣旅遊網紅「花爺」在社群平台Instagram上分享，有台灣遊客赴俄羅斯旅遊時，因聽信旅行社之詞，申請「中國一次性邊境旅遊護照」；不料，回台後竟被通知「取消台灣身分」。對此，移民署也在今（13）日回應，若國人在中國設有戶籍或領有護照（包含「中國一次性邊境旅遊護照」），都將導致違法；除了喪失台灣人的身分之外，同時也會失去身為台灣人的相關權益，「切莫因小失大。」

花爺日前在Podcast節目中分享，最近有許多人去俄羅斯玩時，會從中間的停泊點中國出境。其中，就有某些旅行社會表示，「可以代辦俄羅斯簽證，還可以快速通關」；但實際上則是為旅客申請了「一次性的中國邊境旅遊護照」，沒想到回台後，該旅客竟被移民署通知「台灣身分遭取消」。

對此，移民署表示，申辦「中國一次性邊境旅遊護照」已經違反「兩岸條例第9條之1規定」，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照（包含「中國一次性邊境旅遊護照」）」，並將依法喪失其台灣人的身分。另外，根據「廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點」第4點規定，移民署若有接獲其他機關通報或民眾檢舉，有台灣人在中國設有戶籍，或領用中國護照、身分證或定居證等，「經依行政程序法查證並通知當事人說明後，即會依規定通報戶政事務所逕為廢止其台灣戶籍。」

最後，移民署也強調，內政部已在去（2025）年11月3日修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，因此在喪失台灣身分後，要重新恢復身分的程序也變得更為嚴謹。移民署重申，台灣旅客在規劃出國旅遊前，應循正常管道申請目的地國家的簽證，並在旅遊過程中保持警覺，勿聽信旅行社招攬手法，申領「中國一次性邊境旅遊護照」進而觸法，而旅行業者也務必恪遵台灣法律，「勿因貪圖方便，而讓旅客陷入違法困境！」

