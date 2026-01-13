遊俄辦陸邊境護照 近10人除籍

旅遊網紅在社群分享案例指出，有國人前往俄羅斯旅遊使用「中國大陸一次性邊境旅遊護照」，因此喪失台灣身分。移民署13日證實，近期有近10名旅客為省最多2000元簽證費用，在過境大陸前往俄國時辦理相關證件，被駐外單位掌握通報移民署，並已約談到案，將移送戶政機關註銷台灣戶籍。

大陸邊境旅遊護照全稱為「中華人民共和國出入境通行證（邊境旅遊專用）」。包括北韓、蒙古、緬甸、寮國、越南、尼泊爾及印度等國，都與大陸簽有協議，可持證出入境，一次有效期3個月。

移民署指出，《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照。本案是國人從大陸進入俄國時，被我國駐外法務單位掌握他們持有大陸邊境旅遊護照，通報移民署待返國後約談調查。當事人大多表示，以為只是方便、省錢，不知這麼嚴重。

移民署說，持中華民國護照辦理俄羅斯紙本簽證約需3000元、電子簽證約1700元；若改用大陸一次性邊境旅遊護照，僅約1000元。

移民署強調，戶籍一旦被註銷，同步喪失健保及相關公民權益，可申請恢復戶籍，但《在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法》已在去年11月3日修正施行，針對這類喪失身分者，申請回復將採更嚴格審查標準，難度大幅增加。

如果回復不了，當事人可提訴願，但若法院判決確定，將被視為「外國人」，逾期在台居留將遭驅逐出境。目前個案不到10人，且程序尚未達驅逐出境，未來將看訴願結果再決定後續處置。

陸委會主委邱垂正指出，要回復身分，應檢具不具大陸身分的事實，向移民署申請。若是不知情委由旅行社代辦，可向移民署檢舉。移民署說，持續對旅行業者蒐證，若涉及不法，將移送裁罰。

旅行業者彭文欽表示，俄國旅遊合法管道是向莫斯科駐台代表處申請簽證，國內旅行社都知道不能違法，否則面臨吊照；研判這批旅客應是跟著大陸旅行社申辦，因而觸法。

民國106年就有旅行社組團到大陸與俄羅斯海參崴旅遊，由旅行社代辦大陸邊境旅遊護照，領隊因在臉書PO證件照遭檢舉，回台被註銷戶籍與護照。