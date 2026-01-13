遊俄辦「中國一次性護照」慘失台灣籍！陸委會說話了

陸委會主委邱垂正回應近期有民眾申請「中國一次性邊境旅遊護照」喪失台灣身分事件。（圖／東森新聞）





近期網路流傳有民眾前往俄羅斯旅遊，在不知情的情況下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後台灣身分慘遭註銷。陸委會主委邱垂正今（13）日回應，申請中國身分或護照，就會喪失台灣身分，但如是委託代辦，本人完全不知情的情況下，可檢舉旅行社。

近日有旅遊達人分享案例，有民眾因為誤信旅行社「可代辦俄羅斯簽證」、「快速通關」，被申請了中國一次性邊境旅遊護照，返台後被移民署認定違反《《兩岸人民關係條例》，喪失台灣身分。

邱垂正重申規定

邱垂正今天指出，以往也有過民眾到中國旅遊，申請了「一次性邊境旅遊護照」，但依照《兩岸人民關係條例》規定，台灣人民不得領用中國護照（包含一次性邊境旅遊護照），違反者將喪失台灣人民身分、戶籍也恐被註銷。

民眾不知情的情況

邱垂正提到，如有因此喪失台灣身分的民眾，應到移民署依照恢復身分的相關規定辦理申請，邱垂正指出，若民眾是委託旅行社代辦，本身對申請中國護照完全不知情，可以向觀光主管機關檢舉旅行社，依照規定旅行社不能代辦中國的護照與政見。移民署也發出新聞稿呼籲民眾如果赴俄羅斯旅行，千萬不要貪圖方便申請一次性邊境旅遊護照，貪圖一時便利而因小失大。

