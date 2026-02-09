遊具事故3成與充氣設施有關 全台申請備查5年僅有40件

去（2025）年11月16日，台中南屯安和公園現場的大型充氣城堡突然消風，不少玩耍的孩童全被壓住，場面一度混亂，事後充氣城堡廠商事後解釋，疑似是因為電線遭小朋友扯斷，無法持續充氣才會倒塌。事後台中建設局回應並沒收到通報，也會清查業者責任。

像這類的充氣遊具事件，過去在澳洲還曾發生充氣城堡被強風吹上天，造成孩童從高空墜落，造成5孩童死亡、4孩童重傷。

台北市民王小姐表示，「它的那個材質，你不確定它是不是能承受這麼多小朋友一起在上面彈跳 。」

台北市民盧小姐說：「沒有限齡的話，大朋友小朋友玩在一起的時候，就很容易會有踩啊、推擠啊 。」

根據靖娟基金會調查，充氣式遊具因流動性高，管理也出現漏洞，按照規定每次使用需要向主管機會備查，但過去5年來，全台有向政府備查的充氣遊具卻只有40件。在去年的遊戲玩具事故中，有近3成和充氣設施有關，呼籲應該要有相對應的罰則才能強化管理。

靖娟基金會執行長許雅荏認為，「一個是廠商沒有核備，第二個是政府也沒有去做稽查，所以就會變成雙向都漏掉的一個狀況，等於雖然空有規範，可是還是沒有在管理的一個情形 。」

目前法規充氣遊具採屬地主義，依所設場所由相關單位進行管理、稽查。另外，業者如果要設置，根據遊樂設施相關法規，在檢驗標準發布後應該每6個月委託檢驗機構，檢驗遊樂設施做檢查報告。另外也要投保附設遊樂設施公共意外責任保險。內政部國土署回應，各設施設置場所的主管機關，應依照規範落實相關管理措施，確保民眾使用設施安全。