遊北海道遇強震 台旅客驚憶當時 讚日本1事做超好

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5強震，劇烈搖晃嚇壞不少在當地的台灣遊客，北海道、青森、岩手沿岸都發布海嘯警報。一位正在北海道小樽旅遊的台灣旅客向《中時新聞網》表示，地震晃動相當劇烈，即使在台灣歷經過不少次大地震，依舊覺得忐忑不安，直到確認海嘯狀況不嚴重後才敢入睡。此外，她也讚賞日本不論是電視速報警示還是手機警報，都相當及時。

北海道位於青森北方，距離震央不遠，強震帶來的晃動也相當有感，同樣在海嘯警報發布範圍內。地震發生當下，不少台人正好在當地旅遊，一名在北海道小樽的台灣遊客向《中時新聞網》表示，地震當下正在10樓房間休息看新聞，新聞突然播報地震速報，大概5到6秒後就開始越搖越大，持續了20至30秒，之後新聞開始播報有海嘯警報，在確認海嘯都在1公尺以下後，才敢入睡。

該名旅客表示，雖然在台灣歷經過不少次大地震，但仍被這次劇烈的晃動嚇到，今日小樽市區狀況還可以，行程照走。她認為，日本警報系統做的很好，「一晃各台就馬上播報、手機警報也狂響」。

日本青森外海7.5強震後餘震不斷，規模5以上的餘震截至上午8時30分已有5起，最大規模6.4，日本氣象廳表示，未來一周都需慎防規模6以上餘震。

