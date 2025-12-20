遊台遇北捷隨機砍人 日旅客憶「突發生騷動意識不對勁急逃」

男子張文昨（19）日在捷運台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀傷人，張文最終墜樓不治，事件造成4死9輕重傷，引發國際媒體關注。一名事發時路過現場附近的日本旅客憶述，他當時正搭乘手扶梯，突發生騷動，意識到不對勁後便趕緊逃離。

12月19日，襲擊事件發生後，警方封鎖捷運中山站附近的案發現場。（圖／美聯社）

《TBS電視台》引述台灣媒體報導，張文於日本時間19日傍晚6時許（台灣時間19日傍晚5時許）在台灣最大交通樞紐台北車站的出口投擲煙霧彈，隨後持刀攻擊多人。張文隨後逃往中山站，又投擲了煙霧彈。

現場拍到的畫面顯示，張文持刀接連砍傷附近行人，並進入百貨公司繼續行兇，現場尖叫聲四起，恐慌蔓延，人們四散奔逃。張文隨後遭趕到的警方包圍，最終從屋頂墜下確認身亡。

一名在現場附近的日本籍旅客受訪時講述，搭手扶梯往上時聞到奇怪的煙臭味，快搭到手扶梯盡頭時發現一陣騷動。「許多人從地鐵（捷運）的方向逃往這邊，我意識到情況不對勁，緊急從反方向往下逃」。

報導指，中山商圈是台灣主要的購物區之一，也是日本旅客經常光顧的熱門地點。日本外務省表示，尚未接獲有日本公民在這起事件受害的通報。

