遊台遺失錢包警迅速尋回 韓客寫信感謝「超高效率」

台中市 / 綜合報導

一對韓國情侶來台中市遊玩，搭公車時不小心把錢包遺留在客運上，裏頭有重要證件和現金，當下他們趕緊前往派出所報案，值班員警立刻聯繫通報客運業者，不久後就順利拿回錢包。韓國情侶又驚又喜，因為錢包不但沒被撿走，還能馬上找回來，他們回國後也寫信來台，感謝警方的熱心和超高效率。

韓國情侶神情慌張，來到派出所值班台，他們用英文向值班員警求助，因為在搭公車前往飯店的路上，女朋友不小心把錢包遺失在公車上，裡頭有重要的現金和證件，要是無法找回，接下來的旅程，甚至要回國都會很麻煩，員警以流利英文向對方確認錢包特徵後，馬上聯繫通報客運業者，順利拿回錢包。

廣告 廣告

台中市警第六分局西屯派出所所長王凱政說：「員警立即以英文協助，確認遺失物特徵，並迅速聯繫客運業者，順利取回旅客遺失的錢包，該名旅客返國後，特地來信感謝。」

警方迅速的效率，讓韓國情侶又驚又喜，錢包不但沒被撿走，還能馬上找回來，裡頭財物完全沒有短少，他們回國後，馬上寫信給交通部觀光署，感謝台灣警方的積極和貼心，也對台灣人民的善良印象深刻，記者VS.馬來西亞遊客說：「(如果我們錢包不見了怎麼辦)，找交警吧。」記者VS.民眾說：「(在國外這樣(遺失錢包))，應該拿不回來了，因為在國外，人生地不熟。」

在人生地不熟的地方旅遊遺失錢包，會讓觀光客很崩潰，但是這段遺失錢包的意外，有驚無險圓滿解決，成了最好的國民外交。

原始連結







更多華視新聞報導

控遺失錢包處理慢 共享車業者：因隱私避免打擾用戶

韓國旅遊護照不見怎麼辦？網曝「1神級APP」奇蹟找回 只有當地人知道

遺失錢包遭冒用身分 連收三次警通知到案不堪其擾

