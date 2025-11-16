遊土耳其注意！德遊客大啖街頭小吃 一家4口疑中毒3死1命危
土耳其伊斯坦堡發生外籍旅客疑似食物中毒身亡事件，一家4口的德國旅客在食用多種街頭食品後，母親與2名年幼子女不幸死亡，父親仍在加護病房搶救。事件引發土國當局大規模調查，目前已有7人因涉嫌過失致死等罪名遭到逮捕。
根據《德新社》等媒體報導，這對土耳其裔德國夫婦，與2名子女包括6歲男童與3歲女童，11 日在旅程中出現嘔吐、噁心等疑似食物中毒症狀後住院。母親與2名孩子最後在醫院宣告不治，父親則仍在接受重症治療。
該家庭在入院前食用了多種經典街頭美食，包括烤羊腸（Kokoreç）、淡菜鑲飯（Midye Dolma）、傳統甜點土耳其軟糖（Lokum）、湯品與雞肉料理等。土耳其媒體《共和國報》指出，無獨有偶，同一家位於伊斯坦堡法提赫（Fatih）區的飯店內，也有義大利籍與摩洛哥籍旅客出現類似症狀並住院，顯示事件恐非單一中毒案例。
報導表示，目前警方已逮捕販售食物的攤販4人與飯店3名人員，警方進一步調查還發現，飯店部分房間曾以化學藥劑消毒，目前已採集飲用水樣本並調閱監控影像進行分析。
延伸閱讀
MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢
其他人也在看
衣索比亞南部爆「馬堡病毒」疫情！至少9人染病 專家：死亡率達80%
綜合外媒報導，非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）日前接獲通報稱，衣索比亞南部疑似出現出血性病毒，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也確認，當地至少有9名病例。報導指出，「馬堡病毒」是最致命的病原體之一，此病毒先是從果蝠傳給人類...CTWANT ・ 1 天前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
越南街道遭「染黑」！成千上萬條蚯蚓集體死亡 專家籲快做1事
越南廣義省（Quang Ngai）錦城坊（phường Cẩm Thành）富美市區（Phú Mỹ）近日上演驚悚一幕，成千上萬條蚯蚓「集體死亡」，乾枯焦黑的身軀佈滿整個街道，引起民眾驚慌。對此，專家呼籲當地政府趕緊檢查附近土壤、水質，確保當地環境安全。鏡報 ・ 1 天前
全家1490元羽絨外套「爆殺298元」！超扯價格民眾搶翻：太便宜了吧
（記者洪承恩／綜合報導）下週一（17日）入秋以來最強冷空氣要來了，不少人提前找保暖衣物，沒想到全家超商某款羽絨 […]引新聞 ・ 1 天前
日本野熊「中槍裝死」突襲！獵人遭狠咬昏迷
[NOWnews今日新聞]日本熊害越來越可怕！群馬縣一名60歲獵人今（15）日上午跟獵友一起狩獵時，意外遭一頭約100公斤的成年黑熊攻擊，身體多處受傷、送醫時已經失去意識，可怕的是黑熊中彈倒地後竟是「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本拉麵店57歲員工「徒手搏黑熊」滿臉血繼續工作 老闆親揭他驚人背景
綜合日媒報導，拉麵店「麵工房てんや三戶店」老闆佐佐木剛表示，店內57歲男員工在備料時，突然出現一隻黑熊朝他揮爪攻擊，員工的臉被抓傷，但員工當下本能反應把黑熊推開，竟成功讓黑熊往外逃離。佐佐木敘述，自己趕抵店內發現員工滿臉是血仍在備料，一問才知他遭黑熊攻擊，...CTWANT ・ 1 天前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊日小心遭炎上！阿部瑪利亞公開「日本潛規則」：不犯法但很沒禮貌
出身自日本女子偶像團體AKB48、現今以YouTuber身份活躍於台灣演藝圈的阿部瑪利亞，近日於YouTube頻道推出一部新影片，名為「超重要の日本潛規則，不是犯法但很沒禮貌！避免當沒品觀光客這些學起來爹斯」，提醒到日本遊玩的旅客注意這些在日本雖不是法令，卻等同生活禮儀的「四大場合潛規則」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器
台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任...華視 ・ 1 天前
8年前蕭敬騰代言羽絨外套下殺298元 「這款」行李箱掀搶購熱潮
超商、大賣場及美式賣場紛推出年底出清特價商品，包括蕭敬騰代言的羽絨外套、Care Bears聯名行李箱及星巴克隨星杯組等，引發民眾搶購熱潮！其中羽絨外套原價破千元現只要298元，行李箱更從2999元下殺至999元，星巴克隨星杯組699元上架即秒殺。行銷專家王福闓分析，透過社群媒體的傳播效應，換季及年末出清庫存和低價促銷活動成功刺激消費買氣。TVBS新聞網 ・ 1 天前
新店死亡車禍！男騎士「清醒」自行就醫 看診途中突昏迷身亡
新北市新店區民族路昨（15）日下午發生一起死亡車禍，22歲徐姓男子騎乘機車，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞。事故發生後，機車騎士意識清楚，報警後自行前往醫院就醫，未料在看診途中突然昏迷，經搶救仍宣台視新聞網 ・ 1 天前
美聯邦調查局長：中國承諾限制芬太尼原料已見成效
（中央社記者廖漢原紐約16日專電）美國聯邦調查局長巴特爾今天表示，相信中國會遵守限制芬太尼前體化學物的承諾。雙方雖然無法百分百達到目標，但目前已看到成果。中央社 ・ 2 小時前
走鐘獎》博恩決裂賀瓏！被問「殘酷二選一」自嘲：很怕出現他
第7屆金鐘獎今（15日）晚隆重舉行，吸引全台超過上百名創作者共襄盛舉，也不乏一些時事地獄玩笑話。薩泰爾娛樂創辦人曾博恩也以入圍者、頒獎嘉賓身分來到現場，結果光是在紅毯環節，就提到今年爆發劈腿爭議的賀瓏，讓人捏把冷汗。中時新聞網 ・ 1 天前
美駐日大使諷薛劍「像沒訓練好的狗」謝長廷：諷刺貼切但恐冒犯狗
[Newtalk新聞] 中國持續加劇對台軍事威脅之際，美中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台X（前推特）發文譏諷，威脅要「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，並感謝中方不理性的言行「大力鞏固了美日聯盟」，總統府資政謝長廷對此直呼「美國式幽默！」直指諷刺貼切。 謝長廷Po文寫道，葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。最近日本首相高市早苗在國會「台灣有事即日本有事」的相關發言引起中國強烈抗議，薛劍並在X貼上「斬首」的暴力性文字，中日關係緊張時，葛拉斯卻發了感謝文嘲諷說：「就像聖誕節提前到來了」、「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」， 謝長廷進一步指出：「針對薛劍的攻擊性言論，一般都是以『戰狼外交』形容其好鬥，葛拉斯卻在幾個月前就點出：『與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗』。這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑！不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！」 高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行新頭殼 ・ 2 小時前
瘦瘦針停打就會復胖！ 醫籲：睡眠調整好比較重要
她說，觀察目前打瘦瘦針族群的男女比例差不多，年齡又以3、40歲居多，且社經地位高相對意願高，其中就有不少是工程師。她提到，其實通常得知停打會復胖，多數就會打退堂鼓，但後續透過搭配營養諮詢、上健身房，遇到減重瓶頸又經濟有餘裕者，仍希望「可以更瘦時」，則會選擇打...CTWANT ・ 1 天前
她遭3男騙回家輪流侵犯！事後被扔1千打發 警逮惡狼
她遭3男騙回家輪流侵犯！事後被扔1千打發 警逮惡狼EBC東森新聞 ・ 13 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
2蒙古女九份當扒手看熱鬧被逮 法官裁定收押
蒙古籍女子紹倫高、圖雅二人8月來台，卻在各大景點行竊，被我國警方鎖定。兩女潛藏在九份行竊，被瑞芳警方盯上，昨日發現兩人竟在遊覽車起火現場，隨即在周邊佈署埋伏，將兩女逮捕到案，今日下午移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵訊後，認定兩人有逃亡、反覆實施之虞，向法院聲請羈押。今日晚間，基隆地院裁定收押。自由時報 ・ 10 小時前
台積電Logo「神秘11黑點」是啥？資深員工曝感人原因：難怪變護國神山
台積電（tsmc）的股票在2025年以來上漲了36％，市值正式突破1兆美元，其企業識別（Logo）意外成為討論話題。最近有外媒認為，台積電的Logo已經不合時宜，不過也有專家指出，這Logo其實蘊含台積電的品牌價值和台灣精神，更有資深員工透露，這座護國神山的Logo上，背後晶圓的「神秘11黑點」其實大有深意！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
退休阿伯爽中上億樂透！隱瞞老婆過秘密奢侈生活 下場超悲慘
日本有一名66歲退休男子，突然中了高達6億日元（約新台幣1.2億）的樂透獎金，但卻瞞著老婆，過著「裝窮」的生活，但私底下一個人跑去頂級溫泉旅館享受、購買豪車，但沒過多久的時間，孤獨與罪惡感就讓他快精神崩潰，最終轉念認真規劃資產，生活才逐步回到正軌。中時新聞網 ・ 1 天前