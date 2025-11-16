遊土耳其注意！德遊客大啖街頭小吃 一家4口疑中毒3死1命危

土耳其伊斯坦堡發生外籍旅客疑似食物中毒身亡事件，一家4口的德國旅客在食用多種街頭食品後，母親與2名年幼子女不幸死亡，父親仍在加護病房搶救。事件引發土國當局大規模調查，目前已有7人因涉嫌過失致死等罪名遭到逮捕。

土耳其街頭小吃烤羊腸。（示意圖／unsplash）

根據《德新社》等媒體報導，這對土耳其裔德國夫婦，與2名子女包括6歲男童與3歲女童，11 日在旅程中出現嘔吐、噁心等疑似食物中毒症狀後住院。母親與2名孩子最後在醫院宣告不治，父親則仍在接受重症治療。

該家庭在入院前食用了多種經典街頭美食，包括烤羊腸（Kokoreç）、淡菜鑲飯（Midye Dolma）、傳統甜點土耳其軟糖（Lokum）、湯品與雞肉料理等。土耳其媒體《共和國報》指出，無獨有偶，同一家位於伊斯坦堡法提赫（Fatih）區的飯店內，也有義大利籍與摩洛哥籍旅客出現類似症狀並住院，顯示事件恐非單一中毒案例。

報導表示，目前警方已逮捕販售食物的攤販4人與飯店3名人員，警方進一步調查還發現，飯店部分房間曾以化學藥劑消毒，目前已採集飲用水樣本並調閱監控影像進行分析。

