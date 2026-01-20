遊夏威夷一周花費上萬元 華人吃不消改飛歐洲

華人Raymond李認為現在美國國內旅遊性價比不如去歐洲，像英國的體驗感更好。（記者張宏／攝影）

機票、酒店、餐飲、租車全面上漲，讓不少華人對美國國內旅遊直呼「吃不消」。有家庭去年赴夏威夷旅遊發現，整體開銷較前一年暴漲一成以上；也有人比較後發現，歐洲吃住行比美國更便宜。面對通膨壓力，越來越多華人重新計算「去哪裡玩才划算」。

華人Jenny盧2025年聖誕節和家人去夏威夷，慨嘆什麼都貴。Jenny盧說，2024年感恩節也曾去過夏威夷，2025年行程整體價格，比2024年貴10-15%。例如一家三口去餐廳吃飯，至少要100美元到200美元，酒店比上次去貴30%以上，希爾頓Villiage酒店一晚要800多美元。租車以前是100美元出頭每天，現在要150美元左右；很多人使用共享汽車服務，但也沒便宜多少。娛樂設施像Zipline，每個人要200多美元。一星期全家各種花銷上萬美元起，不比出國旅遊便宜。

華人Raymond李認為，美國國內旅遊的性價比，不如去歐洲。他2025年8月去英國旅行十天，光是機場三明治價格，就差距驚人；倫敦希思羅機場三明治是4.99英鎊（約6.7美元），而紐約和洛杉磯機場三明治要15美元。同類區域（例如市中心）的酒店價格，倫敦比洛杉磯便宜，且體驗更好。

跟團價格可控 性價比高

相比自由行，華人旅行社業者認為，跟團價格更可控，且全年不會隨淡旺季變化。縱橫旅遊銷售經理Mars鄭表示，自由行會隨季節價格起伏，且一些華人習慣臨近訂酒店、車子和門票及餐廳，這些價格隨季節變化很大。他們團費價格這幾年都變化不大，跟團酒店價格，都是提前簽約定好的合同價。因此相比之下，無論是國內還是去歐洲，跟團性價比更高，像洛杉磯出發在黃石公園住三天兩晚的八日遊價格，是兩人同房每人1198美元。洛杉磯出發去錫安（Zion）國家公園和大峽谷等地的四日遊兩人同房每人價格是498美元。

歐洲遊部分，Mars鄭表示，從紐約出發的西歐線九天八晚，兩人同房每個人971美元，且含巴黎接送機。不過全程不包機票和門票，主要是酒店、早餐和交通，導遊是中英雙語，這個價格是全年固定。這樣的路線屬半自助遊形式，客人無需花費太多時間在訂酒店、交通，可自己安排行程。環線團還有重要城市CityWalk，會帶客人走一個小時，深度遊覽城區。歐洲導遊服務費也比美國便宜，每天只要8歐元（約9.33美元）。

