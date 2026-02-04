遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」

遊客來到宜蘭天送埤車站停車場，才剛停好車，就被這名婦人大聲教訓一番。（圖／東森新聞）





宜蘭天送埤車站打造成文創園區，是知名愛情偶像劇「下一站幸福」的取景拍攝地，不過現在卻有不少遊客抱怨，園區停車場附近一戶住家，有婦人疑似不滿遊客吃東西和發出噪音，因此都會對遊客大聲叫罵，甚至還拿石頭砸車砸人，對此當事車主已經向婦人提告、要求賠償，而婦人也出面受訪反駁指控。

遊客來到宜蘭天送埤車站停車場，才剛停好車，就被這名婦人大聲教訓一番，她還拿石塊砸車，令遊客超傻眼。遊客vs.當事婦人：「（等下還有更大顆的喔，我要拆了你四顆輪胎，你還不走啊），她拿石頭砸人了啦，（這裡不是休息站，不可以在這裡吃東西啦，你是不是聾子啊。）」

廣告 廣告

白色廂型車車頭全是土堆和碎石，引擎蓋和前擋風玻璃都受損，車主氣炸了。當事駕駛：「我們停好車去買個早餐，然後他就突然在這邊，就開始罵我們，我其實在車上打電話，然後她又說我不能在車上打電話，我如果再不離開，她就要拿石頭丟我。」

事發就在1／24早上8點多，遊客開心來觀光，卻莫名被強迫上了一堂交通講習，對此當事婦人也有話要說。當事婦人：「說罵是對不起，因為那個時候，大家不是都戴口罩，我不講大聲一點，你又聽不到。」

天送埤車站位在三星鄉熱鬧街區附近，附近文創園區本身有免費停車場，可以停車，婦人家就住在旁邊，但工作人員透露，她對遊客大罵已經不是第一次，甚至為了避免衝突，還得刻意封住通往停車場前的道路。園區員工簡先生：「基本上每天都會收到，遊客的反應投訴。」

婦人和遊客對罵甚至快變成景區特點，婦人不滿，遊客的吵雜聲太擾人，屢屢和遊客起衝突，還被指控試圖潑糞驅趕。當事婦人：「太誇張了好不好，他們留下來的嘔吐物痰，口香糖有的沒的，我是拿水來沖。」

婦人對於潑糞之說，極力否認，不過她這回丟石頭砸人又砸車，已經被對方提告，恐怕得為自己的行為付出代價。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

債務糾紛演變縱火！男先砸車 再丟炮燃放

獨家／網紅姊妹經營YT打響名聲 車行遭襲恐藏黑幕

超派！兩煞持棍猛砸中古車行 女店長尖叫逃命

