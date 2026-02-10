「遊學太子爺」春節駐駕竹山克明宮 擲筊送6面金牌

走訪全台超過千間宮廟的遊學太子爺，春節期間將在竹山克明宮駐駕，民俗專家廖大乙身為管理代言人，準備6面刻有開運旺財密碼的金牌要送給民眾。克明宮初一上午9點將發放1200個百元紅包及1000支文昌筆，初二至初四每日還有「發財萬靈丹」可領取。

遊學太子爺 春節做客竹山 克明宮。（圖／廖大乙提供）

廖大乙數十年來堅持「談錢非宗教」理念，遊學太子爺每到一處宮廟都拒收紅包與金牌供奉。這次受邀到克明宮過年，廟方原本準備的心意被婉拒後，決定將這份祝福轉送給前來走春的信眾。

竹山克明宮主祀關聖帝君，去年邀請遊學太子爺駐駕獲得信眾好評，今年再次請示神明後延續這項傳統。截至本月，遊學太子爺已完成1111間宮廟的駐駕紀錄，足跡遍布全台各地。

廖大乙（左）、 克明宮主委楊非武 。（圖／廖大乙提供）

金牌發送方式採擲筊競賽，初一至初六每日開放信眾參與，當天擲出最多聖筊者可將金牌請回家。廖大乙表示，金牌上鐫刻遊學太子爺的吉祥密碼，盼能為信眾帶來財運與平安。克明宮主委楊非武與廖大乙共同展示金牌，歡迎民眾春節期間前來參拜祈福。

遊學太子爺春節送6面金牌。（圖／廖大乙提供）

