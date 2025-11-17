遊學成騙局2／不只遊學退費卡關！EDC爆欠薪潮 大學生暑假工讀成白工

EDC專長探索中心主打專辦申請入學探索，並提供多元領域之實作營隊。（圖／非當事人、翻攝自EDC專長探索中心臉書）

遊學不成反遭詐？有民眾日前投訴指出，今年花費15.5萬元參加由「EDC專長探索中心」所舉辦的美國遊學團，卻在出發之際以洛杉磯發生暴動為由，通知須延期出發，不少學生紛紛要求退款，卻苦等不到。然而不僅是遊學團等不到退款，還有大學生利用暑假、寒假前往EDC帶營隊打工，卻同樣從暑假至今領不到該有的薪水，粗估至少有20餘人受害。

一名B姓大學生受訪時表示，自己透過平台媒介，在今年寒假與暑假時都曾前往EDC打工，主要負責帶營隊，處理相關行政庶務。儘管今年寒假時就曾耳聞有遲發薪資之狀況，不過她當時有順利領到薪資，因此並不以為意，在暑假時繼續接任營隊處理相關事務。而此次原本要在8月領到7月份6800元的薪資，卻先是被通知因每日匯款上限問題，導致薪資必須延遲發放，同時承諾一定會在9月份發放薪資。

B姓大學生卻一路苦等至10月，不但等不到遲來的薪資，就連詢問EDC官方時，竟也開始不讀不回，讓她察覺有異，對方僅以一張憑證表示，EDC自今年2月起因稅務問題，在銀行端的匯款有每日限額，恰逢暑期大量費用支出，導致工讀費用發放延遲，對此深感抱歉，隨後就再也沒有消息，有部分同學甚至氣得在群組內Tag執行長，要他儘快「還錢」。

有大學生領不到暑假帶隊營隊的工讀費用，怒在群組內Tag李姓執行長，要他出來面對，「還錢！」。（圖／民眾提供）

另一名C姓大學生也表示自己有同樣遭遇，她也是在今年暑假前往EDC營隊打工，主要負責營隊班主任工作，而這些營隊每一團都要價不斐，短短兩天家長就得花上1.1萬至1.3萬元的價格，才能讓小孩參加。她透露，先前也同樣曾耳聞EDC營運狀況不佳，就連講義寄送的宅配費用都有拖欠情形，今年9月，南部中心更是直接欠薪。

C姓大學生表示，此次延遲發放薪資的對象更不只有工讀生們，就連EDC內的正職與講師，約3、40人均沒有領到薪資。而EDC對於延遲發放薪資的理由則是，因國稅局查稅緣故，導致薪資無法發放，目前已前往勞工局投訴，現在只希望屬於她的1萬餘元薪資能順利拿回，「雖然感覺很難了，但對學生來說1萬元還是很多的。」

實際前往EDC官網查詢卻發現官網已無任何資訊，僅顯示「網站維護中」。（圖／翻攝自EDC專長探索中心官網）

而在遊學團因退款不成，遭學生質疑是否為詐騙案件時，B姓大學生也在群組內怒Tag李姓執行長，詢問執行長是否已經跑路，執行長見狀緊急回應，強調沒有跑路，目前一切均在處理中，隨後卻未再獲得相關消息。

實際查詢EDC專長探索中心，該中心成立於2019年，資本額100萬元，負責人就是李姓執行長。而本刊也撥打電話詢問相關事宜，截至截稿前均未能獲得回應。

