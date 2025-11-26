「遊客中心不再只是問路」官田遊客中心以全新品牌故事重啟 讓遊客中心成為旅程中最美的第一站
【記者羅伯特/綜合報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今（25）日舉辦「官田遊客中心開幕茶會」，正式揭開全新遊客中心的序幕。此次改造不僅更新導覽設施，更重新定義遊客中心的角色—不再只是旅客詢問資訊的據點，而是結合品牌體驗、文化展覽、地方產業推廣與跨域交流平台的重要樞紐，象徵西拉雅觀光推動邁入新的觀光整合行銷時代。
西拉雅管理處表示，遊客中心是旅客進入目的地的第一扇門，過去多以導覽解說與資訊提供為主，如今已逐步轉型成兼具目的地品牌推廣、旅遊導流、深化體驗與增加消費的核心節點。本次官田遊客中心重新整修，即以「觀光產業與地方生態和文化 」為主軸，串聯著名的西拉雅五庫（烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫）、水利歷史與農產文化特色結合地方產業與周邊重要旅遊資源，強化其作為南區觀光圈重要門戶與旅客深度遊程起點的角色。整體環境設計與空間打造則邀請到獲得多次國際獎項肯定的無制設計，搭配科技運用與五感體驗，重新演繹遊客中心的品牌核心與多元的服務價值。
另一主題亮點在本次官田遊客中心重新開幕後，特別規劃一處可依展覽與活動需求調整的彈性展示空間，期待成為串連在地文化與創意能量的平臺。本次首檔展覽《山！厝！手！》由國立臺南藝術大學師生策展，以空間、生活與創作身份為核心概念。展名中的「山」象徵烏山頭的自然環境，「厝」代表南藝的生活與學習基地，「手」則象徵創作者本身，以作品與技藝表達思考與態度。展名中的驚嘆號則代表創作者希望被看見、被聽見的力量。南藝師生展現從山中扎根、在地方生活、並以創作與世界對話的姿態，也為官田遊客中心全新的展示定位揭開序幕。
本次開幕茶會邀請多位跨領域代表出席，包括無制設計主理人吳玗恆、策展人王騰崇、科技藝術策展人周杰璁，以及長期以餐飲設計與地方食文化聞名、並曾獲米其林肯定的張皓福老師，以及旅遊產業代表包含易遊網副總經理蕭冠群與台灣觀光策略發展協會吳兆益理事長等。茶會中更精心規畫一場從遊客中心探討台灣觀光發展之契機，會中透過兩階段主題分享，分別從空間與敘事創作以及台灣觀光產業趨勢與遊客中心未來功能兩大面向深入交流，呼應官田遊客中心作為地方品牌共同創作平台與產業對話場域的重要定位，並成為仙境西拉雅旅遊文化轉譯之關鍵角色。
更多活動資訊，敬請持續追蹤西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。
●資訊連結：
● 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站
https://www.siraya-nsa.gov.tw/
● 西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁
https://www.facebook.com/sirayatrip/
其他人也在看
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 18 小時前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 20 小時前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
力麗觀光現金放大術！推「萬元入住」優惠方案 超值組合32折起
普發現金開始提領，且冬季旅遊需求同步升溫，力麗觀光自即日起至2026年2月13日間推出「萬元入住」優惠系列方案，以1萬元即可享雙城漫遊、二泊三食、四天三夜等多款冬日行程，主打「自由搭配」、「彈性入住」、「一次滿足」，讓旅人以最輕鬆的方式擁抱溫泉、鍋物與山湖風光，一次滿足冬季放鬆所需。中時財經即時 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 17 小時前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 16 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
新北市蒜香藤3景點 紫色花瀑秘境、最佳賞花期、交通資訊一次看！
準備迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全台各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選三大私房賞花秘境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這三個地方的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，把握稍縱即逝的最佳賞花期7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 1 天前
嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠
嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山自由時報 ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 2 小時前
《大陸社會》12條中日航線停了 專家：陸客「斷流」將重創日本
【時報-台北電】據觀察者網報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。航班管家DAST提供給觀察者網的數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率，將在11月27日達到21.6％，為一個月以來最高值。 取消率靠前的航線有天津濱海至關西國際（65.0％）、南京祿口至關西國際（59.4％）、廣州白雲至關西國際（31.3％）、上海浦東至關西國際（30.1％）。 此前，多家中國航司宣佈大規模調整赴日航班，涉及航線削減、班次減少及免費退改政策，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋春節假期。 英國《衛報》此前報導稱，數十萬中國遊客取消前往日本旅行正在對日本的經濟和旅遊業產生影響，兩國的簽證處理和文化交流被暫停，日本的旅遊類、娛樂類和零售業股市持續下跌。 法新社的報導稱，根據日本官方數據，中國原是日本最大遊客來源國，2025年前三季赴日遊客近750萬人次，在日本月均消費額突破10億美元，貢獻了近30％的旅遊總消費額。中國發佈旅行提醒後，日本旅遊業應聲停滯。 有數據顯示，目前，日本東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地依賴中國遊客的旅館空房率飆升至70％。不少遊客辦理時報資訊 ・ 1 天前
中國人不去日本世界歡騰！旅日達人揭「撿便宜」目標 機票沒降原因曝
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗因「台灣有事」相關發言，讓中國玻璃心碎，針對中國民眾祭出勿赴日旅遊提醒，許多中國國籍航空取消航班，讓日本和台灣等多地遊客雀躍不已。現在日本旅遊正是時候？旅日達人林氏璧指出，中國團客大量取消，主要影響接待中國旅客團客較多的飯店，這些飯店可能有降價促銷的現象，有機會撿到便宜。 中國的旅遊與水產品進口制裁，對日本並未造成明顯的影響？林氏璧在資深媒體人黃暐瀚主持的廣播節目中提到，大量中客取消遊日，衝擊最大的很可能是在日中企一條龍服務、中國航空公司與中國旅行社。 由於2023年後，中國就已取消日本水產品進口，隨後（2024年）日本已找到「替代出口」的國家，早已降低對中市場依賴度。 此外，疫情結束後，大量旅客湧進日本，日方社會各界早有「過度旅遊」的討論與反省，此刻降低旅遊人數，對日本來講，也許反而是紓解旅遊壓力。 中客取消赴日，台客現在去日本，是否正好搶便宜？林氏璧坦言，機票影響不大，台灣赴日的旅遊需求不降反升，機票不會因此變便宜，因為減少的是中國遊客，而非台灣旅客的需求仍強勁，所以機票可能反而會變貴。 不過，林氏璧也點出台灣遊客可撿便宜的目標，突然遭中國團新頭殼 ・ 54 分鐘前
西拉雅20週年慶 關子嶺一日遊套票 限量20元
記者盧萍珊∕官田報導 西拉雅國家風景區管理處慶祝成立二十週年，十一月二…中華日報 ・ 1 天前
參山處推冬季最划算玩法 從谷關燈節一路賞楓到福壽山
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】入冬後去哪裡最有節慶感、又能輕鬆放假？交通部觀光署參山國家風景區管理處將於互傳媒 ・ 4 小時前