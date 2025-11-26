【記者羅伯特/綜合報導】交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今（25）日舉辦「官田遊客中心開幕茶會」，正式揭開全新遊客中心的序幕。此次改造不僅更新導覽設施，更重新定義遊客中心的角色—不再只是旅客詢問資訊的據點，而是結合品牌體驗、文化展覽、地方產業推廣與跨域交流平台的重要樞紐，象徵西拉雅觀光推動邁入新的觀光整合行銷時代。

圖說: 「遊客中心不再只是問路」官田遊客中心以全新品牌故事重啟 讓遊客中心成為旅程中最美的第一站

西拉雅管理處表示，遊客中心是旅客進入目的地的第一扇門，過去多以導覽解說與資訊提供為主，如今已逐步轉型成兼具目的地品牌推廣、旅遊導流、深化體驗與增加消費的核心節點。本次官田遊客中心重新整修，即以「觀光產業與地方生態和文化 」為主軸，串聯著名的西拉雅五庫（烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫）、水利歷史與農產文化特色結合地方產業與周邊重要旅遊資源，強化其作為南區觀光圈重要門戶與旅客深度遊程起點的角色。整體環境設計與空間打造則邀請到獲得多次國際獎項肯定的無制設計，搭配科技運用與五感體驗，重新演繹遊客中心的品牌核心與多元的服務價值。

另一主題亮點在本次官田遊客中心重新開幕後，特別規劃一處可依展覽與活動需求調整的彈性展示空間，期待成為串連在地文化與創意能量的平臺。本次首檔展覽《山！厝！手！》由國立臺南藝術大學師生策展，以空間、生活與創作身份為核心概念。展名中的「山」象徵烏山頭的自然環境，「厝」代表南藝的生活與學習基地，「手」則象徵創作者本身，以作品與技藝表達思考與態度。展名中的驚嘆號則代表創作者希望被看見、被聽見的力量。南藝師生展現從山中扎根、在地方生活、並以創作與世界對話的姿態，也為官田遊客中心全新的展示定位揭開序幕。

本次開幕茶會邀請多位跨領域代表出席，包括無制設計主理人吳玗恆、策展人王騰崇、科技藝術策展人周杰璁，以及長期以餐飲設計與地方食文化聞名、並曾獲米其林肯定的張皓福老師，以及旅遊產業代表包含易遊網副總經理蕭冠群與台灣觀光策略發展協會吳兆益理事長等。茶會中更精心規畫一場從遊客中心探討台灣觀光發展之契機，會中透過兩階段主題分享，分別從空間與敘事創作以及台灣觀光產業趨勢與遊客中心未來功能兩大面向深入交流，呼應官田遊客中心作為地方品牌共同創作平台與產業對話場域的重要定位，並成為仙境西拉雅旅遊文化轉譯之關鍵角色。

更多活動資訊，敬請持續追蹤西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

●資訊連結：

● 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處網站

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

● 西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁

https://www.facebook.com/sirayatrip/