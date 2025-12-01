遊客南橫遺失車鑰匙 梅警熱心奔波助尋回

【記者 宋祥霖／高雄 報導】桃園33歲卓姓男子，日前在南橫百岳登山時，不慎遺失汽車鑰匙，雖已有山友告知拾獲並放置於南橫公路進逕橋石墩上，惟失主因不便前往，逕向六龜分局梅山派出所請求協助。

經了解，卓男於11月28日與山友相約爬山，將車輛放置在桃源區拉芙蘭部落，共乘山友車輛上山。惟返程下山時不慎掉落汽車鑰匙，後欲用車時發現車鑰匙不見，去附近住宿詢問其他山友，恰好遇到幫他撿拾鑰匙的山友，告知卓男其放置的位置，卓男於29日晚間當下，因無法上山拿取，著急報警請求協助。六龜分局梅山所副所長許凱棟、許慈廷獲報立即聯繫玉山國家管理處協助找尋，考量晚間山路危險，於30日早上，委託國家公園保全工作人員，確認遺失路線、山友提供的位置與物品外觀，指引保全人員前往進涇橋周邊搜尋，所幸，後於其提供的位置發現一把鑰匙放於醒目位置，經比對後確定即為失主所有。待保全人員交予警方時，員警立即驅車將車鑰匙返還失主手中，使原本可能受困山區的困境順利化解，卓男對警方積極協助深表感謝。

六龜分局呼籲，南橫沿線步道地形多變，遊客登山健行時務必妥善保管個人物品，以避免行程受影響；如有需要協助，皆可隨時向警方求助，警方將持續與相關單位合作，守護南橫旅遊安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）