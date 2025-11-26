遊客和平飯店外「拉布條」拍照 遭便衣警搶下

一名男子在飯店外「拉布條」拍照打卡，卻被便衣警當場搶下並帶走。（圖／翻攝自抖音＠長谷）





中國上海外灘的和平飯店，是遊客熱門打卡點。一名男子在飯店外「拉布條」拍照打卡，卻被便衣警當場搶下並帶走，畫面在網路上引發討論。

上海遊客準備在和平飯店外架起自拍腳架，想和布條旗子合影。他從站定位到攤開布條，整個過程不到 10 秒鐘，突然就有人衝上前。男子描述，當時兩名穿著和一般遊客無異的男子突然伸手抓住布條，用力往下拽，嚇得他不知所措。對方疑似當地公安，對布條拍照行為相當警覺。

兩人上前喝令男子收起布條，表示「以為你在維權」，並強調這種白底紅字的布條在南京路、外灘等地最好不要展示。直到仔細查看布條內容是「欲買桂花同載酒，終不似少年遊」後，才稍微放鬆臉色。

男子解釋，布條只是紀念自己騎機車旅遊，並無政治含義，但仍被公安要求立刻收起，照片也不能「另作用途」，否則後續可能被「查水表」。現場公安還進行身分查驗。由於上海外灘是國際觀光地，一旦出現可能被視為抗議、維權的舉動，公安往往會立刻制止。除了制服警力外，街頭也部署多名便衣，隨時監控遊客動向，不允許任何疑似「挑戰威權」的行為。

