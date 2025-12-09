遊客在日遇強震！ 飯店內「急護電視」 車狂晃驚喊：快哭了

有台灣旅客去日本旅遊遇上青森強震，用身體護住電視防止損壞。（圖／threads@allenwu_11658授權提供）





到日本旅遊卻變大逃難，台灣民眾嚇哭了！有不少台灣人，拍下強震瞬間驚悚畫面，直呼就算是很習慣地震的台灣人，當下還是彷彿經歷「生死一瞬間」。有人在車子裡不敢動，甚至還有人用雙手護住電視，就怕會砸下來。採訪一名日本定居五年的台灣人，也向我們還原當時情況。

在日台灣遊客：「天啊，哇啊啊啊。」

一瞬間天搖地動，飯店內物品四散，砸落一地，但房客第一反應竟然是，在日台灣遊客：「放著，放著，放著，好久喔。」雙手護住電視之後，還把電視平放到榻榻米上，避免摔壞，在日本青森的台灣遊客，旅遊當下遇上地震驚魂。

廣告 廣告

紀錄下驚悚瞬間的還不只一位。

遊客：「大地震，剛超大的警報快哭了，沒在動，車在搖，我以為是台灣欸。」就算是很習慣遇上地震的台灣人，還是忍不住放聲尖叫。

遊客：「第一次在日本遇到地震，這很恐怖。」

因為是第一次在日本遇上地震，一度在車上動也不敢動。還有台灣遊客拍下，餐廳吊燈狂晃，所有人不知所措，就連距離震央較遠的東京飯店，感受也很劇烈。

youtuber《北海道女婿》就分享，在札幌住了五年，是第一次遇上這麼大地震。youtuber《北海道女婿》：「地震大概持續了一分多鐘，房子，木造的房子，左右都在晃，嘎嘎作響，(小孩)睡的滿安穩的，看那個震度，如果有持續加大的話，就要把他們抱著，離開這個房子。」

同樣也在札幌，還有台灣滑雪教練，當下正在跟其他教練開會，警報齊響，一度還以為，強震會讓滑雪行程全被打亂。

北海道滑雪教練小廖：「因為(相關單位)只要有一點點猶豫，就會把他(雪場)關閉，啊今天應該是早上檢查覺得沒有事了，就開了。」

強震盪下，引起在日本的各地台灣人一陣恐慌，震後也讓不少台灣遊客，餘悸猶存，直呼真的沒想到來日本玩，還要體驗生死一瞬間。

更多東森新聞報導

日本青森強震！專家示警：一週內恐有規模8以上強震

青森7.5強震！狂搖1分鐘逾35傷 岩手海嘯最高70cm

青森強震後又有祝融！ 火災、林火「煉獄」景象瘋傳

