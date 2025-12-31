遊客多人上吐下瀉 釜山札嘎其市場疑爆「食物中毒」

南韓 / 張德生 羅立安 綜合報導

韓國釜山近年來，成為不少人的觀光首選，不過最近有許多台灣旅客，到當地知名的札嘎其市場用餐後，都傳出上吐下瀉的狀況，實際訪問到赴韓遊客林小姐，她表示自己吃完海鮮大餐當晚，跟先生兩人就開始腹瀉不止，趕緊聯絡房東協助掛急診，沒想到到了隔天，連只有喝湯的小朋友也開始上吐下瀉，讓他們的行程全被打亂，4人因此噴了超過3萬塊的醫藥費。

新鮮的扇貝放上烤爐，滋滋作響模樣讓人垂涎三尺，滿桌子美味海鮮，林小姐一家人到韓國釜山，札嘎其市場大快朵頤，沒想到竟在異地進了醫院。民宿房東傳來訊息，表示已經叫了救護車，也將會陪同下樓給予協助，只是吃頓飯全家人腸胃不適，還因此跑醫院吊點滴，排定的行程全亂了套。

但不只他們網路上更「滿是災情」，許多去過札嘎其市場的遊客，不約而通都上吐下瀉，札嘎其影片，札嘎其市場，是韓國最大最有名的，釜山海鮮市場代表，成為不少人的必吃景點，林小姐一家四口，23日落地釜山，展開8天7夜的韓國旅遊，24、25日分別在札嘎其市場，與青沙埔吃了在地的海鮮大餐，沒想到夫妻倆晚間開始腹瀉不止，趕緊連絡房東協助掛急診。

當事人林小姐說：「我是沒有給小朋友吃那些貝類，因為也怕說小朋友腸胃不好，就是沒有大人這麼好，所以就沒有給小朋友吃，他們只有喝最後的那個湯而已，等於是隔一天了，當天晚上就換小朋友開始一直吐，上吐下瀉，(全部費用)如果含計程車錢那些，有的沒有的加一加，加上我自己買的那些藥我覺得應該超過(3萬)了。」

海雲台甘川洞白淺灘，熱門景點全濃縮進宣傳影片裡，再配上自製的主題曲，釜山近年來成為不少人的觀光首選，如今不少人在這裡「吃出問題」，也讓不少旅客望之卻步。

