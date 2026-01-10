遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」

即時中心／林耿郁報導

1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。

行為注意！位於日本岐阜縣白川鄉、富山縣五箇山的「合掌造」聚落，1995年獲聯合國教科文組織UNESCO評選為世界文化遺產，從此成為超人氣觀光景點。

如今該地已成為日本中部地區必去的觀光景點之一；但原本寧靜的小村莊，2024年湧入超過兩百萬觀光客，引發當地民眾嚴重困擾。

白川村觀光振興課統計，自疫情解封以來，2023年該地迎來了63.38萬海外遊客，其中占比最高的就是台灣人，高達16萬，遠超世上其他所有地區民眾。

到了2024年，白川鄉更湧入106.7萬海外遊客，且海外遊客總數已超過日本「自家人」，佔比達53.5%。

其中，台灣來客數竟高達28.8萬人，遠遠甩開中國的10.9萬人、香港的8.2萬人，以及全歐洲加總的19.1萬人；也就是2024年的白川鄉，平均路上每8個人，就有至少1名是台灣人。

人太多！59.4%白川鄉民不滿外籍遊客

《讀賣新聞》報導，當地旅遊業者預估，2025年外國旅客將占總數達8至9成；然而觀光客激增，造成交通、環境與私有地侵擾等「觀光公害」現象，引發地方治理壓力與居民高度不滿。

例如，為避免旅客誤入私有農地，村內多處拉起繩線，並在停車場等地部署警備人員引導動線，但這些措施被視為干擾景觀氛圍。

另一方面，居民的壓力感受上升。2024年度調查顯示，鄉民對外國旅客持否定印象比例為59.4%，較前（2023）一年度大幅暴增29.8個百分點，遠高於對日本自家旅客的14.5%負面印象。

當地鄉親的不滿，主要集中在交通壅塞；因白川鄉無鐵路可抵達，旅客多以巴士或自駕前往，觀光高峰期間，自高速公路交流道至村內，常出現長長車龍；雪季時也有自駕旅客，因未更換雪胎導致事故，進一步造成塞車與安全疑慮。

白川鄉表示，希望在保護聚落景觀與居民生活品質的前提下改善接待品質，避免世界遺產地區，遭到海量遊客破壞，甚至從此成為歷史名詞。

