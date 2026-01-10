遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導
1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。
行為注意！位於日本岐阜縣白川鄉、富山縣五箇山的「合掌造」聚落，1995年獲聯合國教科文組織UNESCO評選為世界文化遺產，從此成為超人氣觀光景點。
如今該地已成為日本中部地區必去的觀光景點之一；但原本寧靜的小村莊，2024年湧入超過兩百萬觀光客，引發當地民眾嚴重困擾。
台灣人稱霸！狠甩中、美、歐洲獨占鰲頭
白川村觀光振興課統計，自疫情解封以來，2023年該地迎來了63.38萬海外遊客，其中占比最高的就是台灣人，高達16萬，遠超世上其他所有地區民眾。
到了2024年，白川鄉更湧入106.7萬海外遊客，且海外遊客總數已超過日本「自家人」，佔比達53.5%。
其中，台灣來客數竟高達28.8萬人，遠遠甩開中國的10.9萬人、香港的8.2萬人，以及全歐洲加總的19.1萬人；也就是2024年的白川鄉，平均路上每8個人，就有至少1名是台灣人。
白川鄉台灣遊客眾多。（圖／民視新聞資料照）
人太多！59.4%白川鄉民不滿外籍遊客
《讀賣新聞》報導，當地旅遊業者預估，2025年外國旅客將占總數達8至9成；然而觀光客激增，造成交通、環境與私有地侵擾等「觀光公害」現象，引發地方治理壓力與居民高度不滿。
例如，為避免旅客誤入私有農地，村內多處拉起繩線，並在停車場等地部署警備人員引導動線，但這些措施被視為干擾景觀氛圍。
另一方面，居民的壓力感受上升。2024年度調查顯示，鄉民對外國旅客持否定印象比例為59.4%，較前（2023）一年度大幅暴增29.8個百分點，遠高於對日本自家旅客的14.5%負面印象。
當地鄉親的不滿，主要集中在交通壅塞；因白川鄉無鐵路可抵達，旅客多以巴士或自駕前往，觀光高峰期間，自高速公路交流道至村內，常出現長長車龍；雪季時也有自駕旅客，因未更換雪胎導致事故，進一步造成塞車與安全疑慮。
白川鄉表示，希望在保護聚落景觀與居民生活品質的前提下改善接待品質，避免世界遺產地區，遭到海量遊客破壞，甚至從此成為歷史名詞。
白川鄉停車場。（圖／民視新聞資料照）
原文出處：快新聞／遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
更多民視新聞報導
熊害破紀錄！上月日本88人遇襲「7人罹難」 白川鄉加強驅熊
旅客注意！今年日本熊害嚴重已10死創高 白川鄉被迫取消點燈活動
旅遊注意！白川鄉合掌村「黑熊抓傷外國客」 宮城失蹤老婦仍下落不明
其他人也在看
高鐵「1規定」形同虛設？大型行李區被占滿 苦主怒轟一堆文盲
高鐵車廂內的「大型行李放置區」再度掀起爭議。一名乘客近日搭乘高鐵時，攜帶30吋與32吋行李箱，發現標示「28吋以上大型行李優先使用」的放置區，早已被一整排小型行李箱塞滿，讓真正有需求的人完全無處可放，氣得直罵「每次都遇到一堆文盲」，貼文曝光後立刻引發大量網友共鳴與論戰。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
南投松嶺之星12日招商說明會 沈夙崢舉4點提醒縣府
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」將在115年4月完工辦理驗收，並先於1月12日早上9點30半，在縣府7樓國際會議廳舉辦招商說明會，預計於115年年底開放營運。縣議員沈夙崢今（9）日表示，已聽聞在地民眾期待，呼籲縣府應針對交通、住宿等問題加以解決，才是長久經營之道。 「縣府要吸取蚊子經驗，蓋了要好好運作。」沈夙崢表...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
虎航首推「訂閱制」機票最低6折、優先登機 還送免費來回機票
迎接2026年新氣象，台灣虎航今（8）日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」記者會，由董事長黃世惠率領商務長許致遠、營運長賴俊廸及財務長賈瑋中等管理團隊共同出席。黃世惠正式揭曉2026年發展願景，宣布將從「新機隊、新產品、新服務、新體驗」四大面向推動品牌升級，全面優化旅客飛行感受。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
屏東185縣道沿山公路雙層巴士又來了！ 1/24起帶你遊秘境
每年深受旅客喜愛的屏東185縣道沿山公路雙層巴士觀光活動，今（2026）年1月再度登場，1月24日至3月1日於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，帶領民眾暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
布拉格圖書館書塔爆紅 柔性措施疏導打卡人潮
（中央社記者劉郁葶布拉格8日專電）布拉格市立圖書館的書塔在社群平台曝光爆紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專用空間、延長開放時間等柔性措施，平衡觀光需求與日常使用。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【國旅冷颼颼3】國人花蓮觀光少一半 當地人嘆：市區冷清「只剩夜市撐場」
花蓮天災連環衝擊，觀光業慘遭重創！根據花蓮縣政府統計，2025年1至10月花蓮主要景點遊客人次約659.3萬人，與2023年同期相比近乎腰斬。當地居民也不諱言，市區人潮明顯冷清，「只剩東大門夜市勉強撐場」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 111
虎航新氣象1》訂閱制第1季上路 機票最低6折
迎接2026年新氣象，台灣虎航8日舉辦「領航四部曲．定義新飛行」的記者會，對於165萬會員「有感升級」，董事長黃世惠宣布2026年將實施訂閱制，預計第一季上線，機票最低6折起，另外也首度加入「機加酒」及更新的日本第二城市轉機行程等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
朝聖影集秘境、入住洞穴旅館 揭2026四大必玩熱點
台灣人的旅遊胃口真的變挑了！過去…民報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
南投縣松柏嶺高空觀景平台園區營運移轉(OT)案 1/12召開招商說明會
【記者 謝雅情／南投 報導】名間鄉松柏嶺高空觀景平台—松嶺之星將於115年4月完工辦理驗收，並於促參程序完成台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅客停留僅「0.69天」多無過夜需求 石門旅館開發必要性遭質疑
環境部昨（8）日辦理「石門旅館」環評第三次初審。這起開發案位在新北市石門區，占地約5公頃，位於北海岸風景特定區以及海岸保護區內，離知名景點白沙灣不遠。由於交通部觀光局資料分析北海岸旅客多無過夜需...環境資訊中心 ・ 1 天前 ・ 1
日本滑雪新手懶人包2026｜北海道／輕井澤／琵琶湖滑雪場差別在哪？雪地自駕該注意什麼？寒假過年追雪必收藏｜問Yahoo就對了
日本滑雪季進入高峰，現在正是時候規劃一趟冬日追雪之旅！超人氣的北海道、輕井澤、琵琶湖滑雪場各有何特色？在地滑雪團有哪些可挑？快把這份日本滑雪新手懶人包收藏起來，從雪場挑選、裝備須知到滑雪禮儀，一次掌握日本滑雪常見Q&A。Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 12
觀光逆差真不可逆？
中華航空與長榮航空年終獎金拚場，都在6.5個月以上，虎航更上看10個月年終獎金，加上四大國籍航空都正砸下鉅額資本支出狂買新飛機，看得出來，服務台灣的有錢觀光客，在疫情後確實越來越有賺頭。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
落羽松染冬意貢寮公園浪漫綻放
新北貢寮環保公園落羽松迎來秋冬最美時刻，成片林木逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富自然景色宛如夢幻畫卷，成為季節限定療癒系美景，吸引民眾前來拍照打卡。新北市政府推動「漫遊山海線」低碳旅遊遊程，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，透過鐵路、公車與自行車等綠色運具串聯沿線據點，讓旅人深入體驗山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，從貢寮車站步行約十五分鐘即可抵達，亦可由雙溪落羽松秘境騎乘YouBike前往。園區以原有自然地貌為基礎，重新規劃落羽松景觀步道與砌石水道，沿著水岸與草坪錯落種植大片落羽松，隨季節變化呈現金黃、橘紅交織的色彩，搭配濕地、生態池與開闊視野，營造悠閒 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒流催紅六甲落羽松林 紅蕎麥與波斯菊嫣紅花海盛開美不勝收
小寒節氣到來，近日氣溫降至10幾度左右，一波波寒流催紅臺南市六甲落羽松林，林相逐漸變色，綠、黃、紅三種層次色彩繽紛好看，吸引多波遊客搶先來欣賞；六甲區公所吉祥物小鹿哥，小鹿妹與火鶴妹已提前駐守落羽松林，預告今年落羽松季活動即將於1月31日登場，歡迎全國旅客來到六甲。市長黃偉哲表示，六甲區公所每年都會種植花海，今年面積約4公頃，有紅蕎麥，波斯菊與太陽麻，日前第一波紅蕎麥已盛開，桃紅色嬌美花朵討喜，其花語與「想一生守護的對象」有關，象徵著細小平凡卻又堅韌、樸實的愛戀，在冬日盛開形成唯美花海更顯優雅浪漫。六甲區長陳啟榮說，菁埔埤旁農田第二波斯菊目前已經盛開，整片紅色花海與翠綠落羽松形成強烈對比，加上湛藍天空與雪白雲朵背景，形成一張張美麗的明信片風景，吸引許多遊客來賞花取景；今年 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節返鄉、出遊注意！台鐵加開271列車 「這天起」開放訂票
為因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司今（9）日宣布，自2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班。春節期間，西部幹線EMU3000型新自強號將停售自由座服務，搭車當日限量發售250張新自強號無座票。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
2026最新版 ! 台中以南隱藏版泡湯地圖，匆匆容容舒服的泡湯路線推薦 | 柯夢波丹
2026 台中以南隱藏版溫泉地圖，從谷關、東埔到關子嶺、寶來，精選有景有湯的療癒泡湯路線，照著走就舒服，冬季放空必收藏。cosmopolitan柯夢波丹 ・ 1 天前 ・ 1
2026 必玩東京最新景點一次看！Ginza Sony Park、豐洲 teamLab新展區、高輪 Gateway City
東京旅遊從來不缺話題景點，但隨著 2025 年底至 2026 年初多個新場域開幕或改造完成，這座城市再度升級成為最值得造訪的都市之一。想拍漫遊打卡照、想體驗互動藝術、想在都會腹地放慢步調、又或想愜意逛街走跳，新一波的景點名單都將帶給旅人全新印象。本篇將從銀座核心的 Ginza Sony Park 出發，到東京灣區的 teamLab 豐洲展館，以及融合購物、住宿、綠意與文創的高輪 Gateway City 逐一介紹，並從交通、營業資訊到門票細節一次整理給你。景點+ ・ 15 小時前 ・ 發表留言
新竹市《跟風玩新竹》數位旅遊護照上線，集章換好禮再升級
景色優美、生態豐富的青草湖，環湖步道串聯自然與休憩體驗，天鵝船、SUP深受旅客喜愛。（攝影／曹憶雯）旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣虎航啟動2026「領航四部曲」營運成本可再減11.2％
台灣虎航8日揭示2026年發展願景，將以「領航四部曲」為營運策略核心，推動品牌全面躍升。虎航表示，新機隊每架次的座位配置可增加至233座，平均每座位成本可再減少11.2％，強化營運效率。同時，也規劃在第1季將推出會員訂閱制「Team Tiger」、第2季將再推出「tigertel虎加酒」服務，第3季時提供旅客可一鍵預訂組合行程等服務。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣人均出國次數超越日韓！年均每人2.45次、這兩地仍是台人最愛
根據一站式旅遊平台Trip.com報告顯示，台灣出境旅遊市場持續回溫，台灣人出國次數甚至超越日、韓，平均每人出境次數高達2.45次，整體呈現「短程化」、「年輕化」與「體驗導向」三大關鍵趨勢，旅遊版圖也從傳統一線城市，快速延伸至兼具性價比與獨特風格的鄰近二線目的地，其中沖繩年增幅高達1,600%，是訂單增幅最高的區域。太報 ・ 1 天前 ・ 1