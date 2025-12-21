遊客必去！ 北捷隨機殺人案 日、韓媒續追蹤報導

張文闖進南西誠品犯案。（圖／東森新聞）





日本媒體也關注北捷隨機攻擊案！因為台北車站和中山商圈，都是日韓遊客來台必去景點，兩國媒體持續追蹤調查進度，日媒更是對此大篇幅報導。

北捷隨機傷人案，造成多人死傷，這起發生在「首都」的攻擊事件，持續受到外媒關注。

韓聯社主播：「台灣首都台北，發生20多歲男性引爆煙霧彈後，持凶器行兇...。」

韓媒韓聯社持續追蹤案件進度，日媒更是大篇幅報導。

朝日電視台記者：「根據台灣媒體報導，嫌犯房間等處，發現23瓶汽油彈，以及疑似用來製造爆彈的材料，並從電腦中找到一份犯行計畫書。」

廣告 廣告

朝日電視台緊跟台灣調查進度報導，轉述嫌犯的犯案路線，手法與可能的動機。由於北車、中山商圈，都是不少日韓遊客來台北遊玩必經地點之一，發生重大意外，格外引來關注，也讓不少人留言，對此事感到相當驚訝，並批評兇嫌的行為相當殘忍。

更多東森新聞報導

張文策畫「周五下班時」揹7刀 北車、中山站隨機殺

隨機砍人釀4死11傷！張文選雙面刃 3死者「皆一刀斃命」

張文昔就讀餐飲科成績佳 高中同學憶：熱心、孤僻

