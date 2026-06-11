遊客懸崖下撿到手機，一抬頭嚇壞：失主竟掛在崖壁樹上

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大陸中心／唐家興報導

遊客懸崖下撿到手機，一抬頭驚見失主掛在崖壁樹上。遊客急忙報警，救援人員趕抵現場後隨即展開救援行動。（圖／翻攝自新京報微博）

在未開發的險峻山林中，一場驚心動魄的生死救援悄然上演。近日在廣東深圳發生一起驚險的登山意外，一名男子在登山途中拍照打卡時不慎失足墜落懸崖，幸運被崖壁上的一棵榕樹攔住，懸掛半空數小時。更戲劇性的是，一名遊客在懸崖下撿到他的手機，抬頭尋找失主時，竟發現男子就掛在上方樹上，驚險過程宛如電影情節。

【拍照打卡失足墜崖】

綜合陸媒報導，事件發生於6月4日，地點位於廣東深圳鳳凰山亞婆髻。一名男子登山時，站上巨石準備拍照留念，卻因重心不穩意外墜落山崖。

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所幸男子下墜過程中，被崖壁上一棵老榕樹攔住，才沒有繼續往下墜落。然而，他受困在半空中進退不得，只能不斷呼喊求救，卻始終無人察覺。

【手機掉落竟成救命關鍵】

時間一分一秒過去，男子在崖壁上苦撐數小時。直到遊客嚴先生與友人經過山崖下方小路時，意外在地面發現一支手機。原本只是想尋找失主，沒想到嚴先生抬頭查看時，竟看見崖壁樹上掛著一個人，當場嚇了一跳。

嚴先生與朋友趕緊爬近查看，受困男子則以虛弱的聲音表示，自己墜崖後曾多次呼救，但因地形隱蔽，一直沒有人發現他的存在。

【受困數小時終於獲救】

發現異狀後，嚴先生立即報警求助。救援人員趕抵現場後展開救援行動，最終順利將男子從崖壁救下，並安全送醫接受治療，所幸經治療後已無大礙。這場意外雖然有驚無險，但若非手機意外掉落並被路過遊客撿到，後果恐怕難以想像。

【官方提醒：野山活動須提高警覺】

據了解，事發區域屬於尚未開發的野山地帶，地形複雜且缺乏完善安全設施。當地政府也藉此呼籲民眾，登山健行時應避免前往危險邊坡或懸崖拍照打卡，更要留意自身安全。

一次原本平凡的登山之旅，因一支掉落的手機而出現轉機，也讓這名男子在生死邊緣等來救援。對許多網友而言，這不僅是一場驚險的意外，更是一段令人感受到幸運與人性溫暖的真實故事。

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